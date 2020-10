Un român din diaspora a câștigat primăria la un singur vot și declară război lehamitei: "Trebuie schimbat absolut totul pentru că lenea e o stare generală!"

Pe lângă rezultatele spectaculoase din marile orașe ale țării la alegerile de pe 27 septembrie, o comună din România s-a remarcat cu o bătălie incredibilă pentru alegerea primarului.

Vorbim de comuna Căscioarele din județul Călărași, unde s-a dat o luptă mai ceva ca pe front între actualul edil, Nicolae Straseschi din partea PNL și un candidat care până de curând nu avea nicio legătură cu politica, Florin Bordei, alegerea PSD pentru funcția de primar.

Palpitații la numărătoare: 489 – 488

Pe listele de vot s-au aflat 1.458 de persoane, iar la scrutinul din septembrie s-au prezentat 1.041, adică 71,39%. Bătălia a fost strânsă, iar primarul în funcție a pierdut lupta la un singur vot! Candidatul PSD de 37 de ani a strâns 489 de voturi, iar reprezentantul PNL, 488. Au existat și 48 de voturi nule.

Libertatea a luat legătura cu cel care a câștigat primăria, reprezentantul Partidului Social Democrat, care până acum două luni era muncitor sezonier într-o fabrică din Spania, dar a renunțat la viața de acolo pentru a face „din comuna noastră, exact ce am văzut și învățat acolo”.

Florin Bordei a câștigat primăria comunei Căscioarele, la un vot diferență

– Domnule Florin Bordei, ați câștigat primăria comunei la un singur vot.

– La limită, așa a vrut bunul Dumnezeu! Să țineți minte că Dumnezeu nu doarme niciodată.

Recomandări Costurile COVID-19: Spitalele românești decontează de la 80 euro pe zi la 5.000 de euro pe zi de pacient pentru bolnavi cu aceeași formă ușoară de virus

– De ce spuneți asta?

– Pentru că vechiul primar se lăuda prin ultimele ședințe de Consiliu că ne scoate politica din cap, că ne bate la 500 de voturi, că o să vedem noi ce forță are el. Uite că l-am bătut noi la un singur vot, n-aveam nevoie de 500 avans. Aroganța costă, să țină minte de-acu’ încolo.

– Cum ați trăit numărătoarea voturilor?

– Aoleu… Am avut niște palpitații. Dar am câștigat. Vreau să vă zic că au numărat buletinele de cinci ori! Nu le venea să creadă. De cinci ori, buletin cu buletin. Le-au numărat de atâtea ori și tot sperau să mai găsească un vot pentru mine mai suspect și să-l treacă la nule. Nu le-a ieșit! I-am bătut, am câștigat primăria!

Recomandări Avertismentul unui manager de spital COVID, în ziua în care România a avut peste 3.000 de cazuri noi: ”Acum e momentul să se introducă restricții clare. Mâine va fi prea târziu!”

„E prima legătură cu politica”

– Ați vorbit cu domnul Straseschi după ce-a pierdut?

– Am vorbit, da. Așa era normal. Nu era deloc încântat, cred și eu… I-am spus că nu mi-aș fi dorit niciodată să fiu în pielea lui și să pierd scaunul de primar la un singur vor. Dar s-a întâmplat, cu implicare și campanie electorală.

– Ce înseamnă campanie electorală într-o comună de 1.500 de suflete?

– Mers la pas din casă în casă. Am fost implicat, am vorbit cu oamenii pe care credeam că-i putem convinge să ne voteze. Le-am spus planurile mele, am avut bannere, afișe. Pot spune că am făcut o campanie ca la carte și mi-a ieșit. Sunt fericit.

– Ați mai fost implicat în politică până acum?

– Nu! Niciodată. E prima oară când am o legătură cu politica și când am vrut să candidez.

– De ce ați candidat?

– Am vrut să o fac de vreo doi ani. M-am tot gândit și m-am hotărât până la urmă. Eu nu aveam niciun partid, am avut unele discuții aici în comună și nu s-au concretizat.

Recomandări Bunătate cu repetiție! După “micile prințese din hambar”, Asociaţia Marius şi prietenii i-a construit o casă unui bărbat invalid din Bolovani: Viaţă pentru nea Gheorghe

În momentul în care s-au decis amânarea alegerilor am plecat în Spania. Să muncesc! Am mai muncit acolo, nu e pentru prima dată. Dar a venit ocazia asta să candidez din partea PSD-ului și am acceptat imediat. Sunt fericit că am făcut-o, mai ales că PSD a câștigat și la județ. Florin Bordei:

„Pe primar l-a apucat hărnicia în prag de alegeri”

– Ați lăsat viața din Spania pentru viața din Căscioarele.

– Vreau să fac aici, în comuna noastră, exact ce am văzut și învățat în Spania. Trebuie schimbat absolut totul pentru că lenea e o stare generală! Inclusiv concepția oamenilor trebuie schimbată.

– Care e primul proiect pe care să-l porniți ca primar?

– Iginiezarea comunei că este o mizerie totală! Apoi trebuie să ne punem repede pe treabă cu pregătirea pentru iarnă.

Aici la noi în comună este o problemă mare de așezare, avem dealuri… Iar iernile sunt grele, cu zăpadă multă. Trebuie să ne pregătim cu materiale antiderapante, cu de toate. Florin Bordei:

– Domnul Straseschi…

– Aaaa! Că mi-am adus aminte! Înainte de alegeri mi-a pus piedici mari de tot. A început să toarne asfalt pe străzile comunei ca să vadă lumea că e muncitor. L-a apucat hărnicia acum în prag de alegeri. Patru ani ce-a făcut? Trebuie dată o lege ca să se interzică lucrările publice cu o lună înainte de alegeri. Păi ce facem, mințim lumea în ajun? În plus eu am mai avut o mare problemă. Cei mai buni prieteni care mă votau sută la sută erau în Spania. Deci am pierdut câteva voturi bune.

Înainte de alegeri, fostul primar a asfaltat străzile comunei

„Am armă, am permis, totul este legal”

– Voiam să vă întreb dacă dânsul mai rămâne în primărie?

– A fost băiat deștept, stați fără grijă. S-a băgat pe post de funcționar public la achiziții. S-a pregătit de toate! Dar la mine nu există compromisuri și o să primească și alte atribuțiuni. Vreau să schimb totul în comuna noastră. Ca să nu mai zic că toată primăria a votat cu el, dar tot l-am bătut și așa.

– Am văzut poze cu dumneavoastră la vânătoare. Sunteți legal cu toate?

– Da, da. Am făcut cursuri, sunt absolvent. Am armă, am permis, totul este legal. Cum să țin pușca în casă dacă nu era legal? Merg la vânătoare și vânez fazani, iepuri, rațe. Tot ce-mi permite legea. Le mai am cu fotbalul, cu tenisul de masă.

Rezultate vot Căscioarele (județul Călpărași)

Florin Bordei (PSD): 489 voturi (49,24%)

Nicolae Straseschi (PNL): 488 voturi (49,14%)

Petre Dincă (PRO România): 16 voturi (1,61%)

Ce spune pierzătorul Nicolae Straseschi: „Spania nu e România”

Libertatea a luat legătura cu reprezentantul PNL, Nicolae Straseschi, cel care a pierdut scaunul de edil. „De fiecare dată m-am gândit că pierd, apoi că voi câștiga. Nu e un moment tocmai plăcut pentru mine, dar merg înainte, nu renunț. Mai bine pierdeam la o sută de voturi decât la unul singur. Sunt sigur că m-au votat oamenii serioși, cu picioarele pe pământ”, a comentat Nicolae Straseschi.

Nicolae Straseschi, fostul primar

Băiatul ăsta tânăr a venit cu promisiuni, dar din păcate nu va putea să le facă. Bugetul primăriei e de 120.000 de euro, de unde să facă? I-am spus și lui că nu există primar tâmpit în țara asta care nu vrea să facă ceva bun, doar că n-are cu ce. Nicolae Straseschi:

”O să fie foate dezamăgit când o să-i eliberez locul de primar. Așa am fost și eu la început, pentru că este foarte, foarte greu. El e un băiat muncitor, a fost prin Spania, doar că Spania nu e România”, a mai spus el.

În încheierea dialogului cu reporterul Libertatea, Straseschi a spus: „Să fiu sincer cu dumneavoastră nu sunt foarte supărat, dar sunt dezamăgit. Că au fost mulți oameni care s-au vândut prea repede și e păcat. Cu o lună înainte mă rugau să-i ajut cu diverse chestiuni, iar în ziua alegerilor nu știau cine sunt. Asta e trist. Am făcut și eu greșeli, asta e clar, dar viața merge înainte. Oricum, nu știu dacă o să mai rămân în primărie, să vedem”.







Citeşte şi:

Avertismentul unui manager de spital COVID, în ziua cu cele mai multe cazuri noi: ”Acum e momentul să se introducă restricții clare. Mâine va fi prea târziu!”

Costurile COVID-19: Spitalele românești decontează de la 80 euro pe zi la 5.000 de euro pe zi de pacient pentru bolnavi cu aceeași formă ușoară de virus

PARTENERI - GSP.RO "Te insori cu frumoasa si ramai cu proasta" Afirmație incredibila a unui fost jucător de la FCSB, după ce a divorțat de o bombă sexy

PARTENERI - PLAYTECH Secretul Elenei Udrea, dezvăluit după atâția ani. Semnul a fost deslușit. E de necrezut cui i-a fost transmis

HOROSCOP Horoscop 9 octombrie 2020. Săgetătorii au discuții aprinse cu cei dragi, din cele mai diverse motive

Știrileprotv.ro Povestea fraților care au rămas fără tată, iar mama i-a părăsit. Au primit o casă nouă de la „Visuri la cheie”