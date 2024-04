Patru preoţi au survolat teritorii inundate în regiunea Kurgan, au spus rugăciuni şi au purtat cu ei o icoană a Sfintei Maria.

Potrivit presei ruse, era un zbor planificat al unui avion de tip Antonov 2 pentru „monitorizare a revărsărilor de apă”, însă, la ideea guvernatorului Vadim Șumkov, preoții s-au alăturat la bord, cu o „icoană făcătoare de minuni”.

How to help people in flooding in Kurgan region, Russia? Money, relocation? Governor of oblast Vadim Shumkov has a better solution – to fly over the flooded regions with helicopter full of icons and Russian Orthodox Priests chanting prayers. pic.twitter.com/oOntR0qpoO

Anterior, mitropolitul regiunii Kurgan, Daniil, a anunţat că a primit cereri de la mai mulţi locuitori să desfăşoare această procesiune împotriva „ameninţării inundaţiilor”.

👀 In Russia, priests stop the flood with prayers from the plane!



In fact, they are probably praying that the plane does not crash with their precious relics. #Rosja #Russland #Dam #Russia pic.twitter.com/Y4eJyt758O