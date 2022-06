Constantin, scrie sursa citată, a vrut ca oamenii care aleg să călătorească din România în Europa pe șosea să afle ce a pățit e și să aleagă cu grijă transportatorul, de aceea și-a spus povestea.

„Peripețiile mele între România și Germania! Acum cinci zile am fost nevoit să merg în România în regim de urgență la o înmormântare. La dus a fost cum a fost, tot drumul nu am pus geană pe geană, adică 24 de ore. Cântau lăutarii la maxim, norocul șoferului că nu s-au spart boxele. Mi se pare nesimțire maximă să te doară în c** de oamenii pe care îi transporți.



Domnilor șoferi, transportați oameni, nu saci cu cartofi! Puțin bun simț pentru clienții care apelează la serviciile voastre!!!



Hai că la dus a fost cum a fost, dar la întors am avut ocazia să murim toți de foarte multe ori. Șoferul de 23 de ani cu care m-am întors a mers numai cu telefonul în mână sau la ureche.” a povestit Constantin.

Șoferul, Ionuț, 23 de ani, l-a speriat de moarte pe pasager, care transmite acum un mesaj: „Mergeți cu un autocar serios, nu vă riscați viața!”

„A făcut live, scria pe Facebook și stătea pe Tik Tok cu alții, de la defileul Dunării, către Orșova, până în Germania, la o viteză destul de mare. I-am zis că nu e normal ce face și că să folosească căști, sau un sistem hands free, pentru că viața îmi este pusă în pericol. Am fost ignorat complet.

Apoi au venit depășirile periculoase pe drumurile județene și pe Autobahn, la o distanță foarte mică între mașina în care eram și eu și tirurile din față noastră, sau de pe celălalt sens de mers. Am scăpat și de data asta cu viață de câteva ori, vorba aia, am avut zile…

Prin sate și pădurile cu drumuri înguste și foarte șerpuite din Germania, vreau să spun că șoferul ăsta, pe nume Ionuț, de 23 de ani, tăia curbele fără nici o frică și intra pe celălalt sens de mers. Și nu o singură dată, de zeci de ori. I-am spus că acasă mă așteaptă soția și fetița mea de patru ani și că am de gând să mai trăiesc.

Chiar nu aveam nici un chef să mă întâlnesc atât de repede pe lumea cealaltă cu bunica mea care tocmai murise. A început să zâmbească și să râdă și a pornit manelele, asta ca răspuns la rugămințile mele.

Dragii mei, renunțați să mai mergeți cu așa zisele firme de transport care promit confort și siguranță, dacă nu aveți o urgență mare, mergeți cu mașina personală, cu un autocar serios sau cu avionul! NU VĂ RISCAȚI VIAȚA!” a mai spus Constantin.

