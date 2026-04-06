Instanța a admis plângerea apărării și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar, concluzionând că menținerea nu mai este justificată. Practic, Andrew și Tristan Tate sunt liberi.

Avocatul celor doi frați, Eugen Vidineac, a precizat pentru Libertatea că decizia instanței este definitivă.

„Această decizie vine în continuarea unui moment juridic esențial anterior, când rechizitoriul a fost respins din cauza unor vicii grave de procedură și a unor probleme în administrarea probelor. Hotărârea de astăzi consolidează această evoluție, întărind ideea că dosarul, așa cum a fost construit de acuzare, a fost compromis fundamental încă de la început”, se arată în comunicat.

„Această decizie confirmă ceea ce am susținut constant încă de la început. Dosarul a fost construit pe proceduri profund viciate și pe probe discutabile. Respingerea anterioară a rechizitoriului nu a fost un incident izolat, ci reflectă probleme sistemice în modul în care a fost gestionată această cauză. Hotărârea de astăzi restabilește un principiu fundamental: libertatea nu poate fi restrânsă fără temei juridic solid. După aproape patru ani, instanțele încep să corecteze ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a afirmat Eugen Vidineac.

De asemenea, Tribunalul București a stabilit că toate cheltuielile judiciare trebuie să fie plătite de statul român.

Frații Tate au fost reținuți de DIICOT în 2022. Printre acuzații: trafic de persoane, viol și spălare de bani

Reamintim că Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

În ultimii ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România. Cei doi frați au stat trei luni în arest preventiv, iar în martie 2023 au fost plasați în arest la domiciliu. În iunie 2023, frații Tate, alături de Georgiana Naghel și Luana Radu, complicele lor, au fost trimiși în judecată.

În noiembrie 2024, dosarul în care fraţii Tate au fost acuzaţi de trafic de persoane şi viol a fost trimis înapoi la DIICOT pentru rectificarea rechizitoriului.

În august 2024, Tristan Tate a fost plasat sub control judiciar, iar Andrew Tate în ianuarie 2025.

Deși erau sub control judiciar, milionarii britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie 2025 și s-au dus în SUA. DIICOT a anunțat că fraților Tate li s-a eliminat obligația de a nu părăsi teritoriul României abia după ce știrea a apărut pe surse în presă. Mai precis, DIICOT a transmis comunicatul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA.

Anul trecut au apărut informații că SUA au intervenit pentru frații Tate

Procurorii nu au explicat motivele deciziei eliminării restricțiilor, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell, motiv pentru care au existat tensiuni în Guvern între fostul premier Marcel Ciolacu și fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu.

Pe 1 aprilie 2025, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, dar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai, fără să țină cont.

Foarte important, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate lui Andrew Tate și Tristan Tate în aprilie 2025, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret.

În luna mai 2025, unul dintre avocații lor a dezvăluit că „o parte dintre acuzaţiile formulate în România au fost retrase de procurorii români”.

