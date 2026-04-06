Cât costă un kilogram de carne de miel la Lidl înainte de Paște, în 2026

În 2026, la Lidl, mielul întreg cu cap și organe este disponibil la un preț de 47,90 lei pe kilogram. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și face parte din gama de produse dedicate sărbătorilor pascale.

Foto: Lidl Plus

În același timp, și preparatele gata făcute sunt la mare căutare, iar drobul de miel ajunge la un preț de 47,98 lei pe kilogram, fiind o variantă convenabilă pentru cei care preferă produsele deja pregătite.

Carnea de miel rămâne în continuare un simbol al sărbătorii, fiind folosită în preparate tradiționale precum drobul, friptura sau ciorba. Chiar și în contextul unor prețuri în creștere, mulți români aleg să păstreze obiceiul și să includă acest produs în meniul de Paște.

Lidl a anunțat programul special al magazinelor sale pentru sărbătorile de Paște.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE