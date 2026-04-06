„Exercițiul este organizat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, autoritățile publice locale, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții în domeniu. Activitățile de tip MOBEX se desfășoară periodic și urmăresc verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate”, a transmis MApN.

Rezerviștii care locuiesc în județele Alba și Hunedoara vor fi chemați la unități pentru „secvențe de pregătire specifice”.

Rezerviștii vor fi convocați prin ordin de chemare pentru exerciții și antrenamente de mobilizare, transmis prin MAI. În acest an sunt planificate trei exerciții MOBEX: AB-HD (mai), NT-SV-BT (septembrie) și Buc-IF (octombrie). Exerciții similare au mai avut loc în județul Alba în anul 2016 și în județul Hunedoara în anul 2018.

Absența nemotivată se sancționează cu amendă, potrivit Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, iar cei care nu se pot prezenta din motive obiective trebuie să anunțe unitatea menționată în ordin și să prezinte documente justificative.

„Pentru a evita dezinformarea și răspândirea știrilor false, subliniem că aceste activități au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale”, a precizat ministerul condus de Radu Miruță.

