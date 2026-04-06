România este, de fapt, într-un faliment multiplu: economic, militar, cultural, educațional, moral.

Toate acestea se întâmplă dintr-un motiv elementar și necontestat: statul român e un Securistan.

Miliția politică moștenită din dictatură a trecut prin niște transformări de fațadă, a acaparat toate mecanismele statului, l-a capturat și l-a sufocat cu mediocritate, corupție și fudulie tâmpă de stăpân lins de slugi.

În exterior n-a promovat decât spinări cocoșate, lingușeală și arta atârnării.



Securistanul românesc este un stat eșuat, unde epoleții și epuletele decid tot. Civilii sunt lăsați să respire cât sunt lăsați apoi vine târnăcopul bolojalnic să le dea la rădăcină, să se învețe minte să mai existe.

Esențialii sunt promovați, protejați și lăsați să prospere. Restul pot să moară, eventual în chinuri, fiindcă mai sunt și neplăcuți ochiului, deranjează estetica paraziților de sistem, de partid și de stat.



Media e a Secursitanului. Justiția e a Securistanului. Partidele sunt ale Securistanului. Serviciile sunt, evident, ale Securistantului.

Combinația devastatoare de lene mintală, privilegii nerușinate, lipsă de carte și de coloană, apetitul pentru rapt, pentru scurtături și zorzoane academice trucate – toate au făcut din România o țară defunctă, un loc irespirabil, de unde cei mai înțelepți au plecat de multă vreme și n-au mai privit în urmă.



Le plângem de milă venezuelenilor și iranienilor, că le-au fost extrași sau decapitați liderii și în locul lor a rămas același regim toxic. Lacrimă și durere. Dar la români e fix la fel. Au dispărut în 1989 dictatorii, dar în locul lor au rămas securiștii călare pe țară, prădând, mutilând și cotcodăcind non-stop că merită mai mult de la acest stat inept care le-a dat deja totul. Merită, domnule, oameni patrioți, nu te joci…



Peste prăbușirea învățământului, sistemului de sănătate, de transporturi, peste căderea administrației în incompetență, tribalism și nesimțire, peste toate acestea a mai venit și damful imbecilității globale să desăvârșească o lume strâmbă și imposibil de locuit.

Nicușor, întrebați? Nicușor e așa, ca un decor. Un CV ambulant, care să dea bine prin cancelariile occidentale. Un CV cu părul creț. Două medalii olimpice la matematici, plimbate prin lume cu Spartanul. Vezi Doamne, „românii e deștepți”! Putred de deștepți, de aceea avem Parlamentul pe care-l avem și rușinea asta de guvern…



De facto, măiastrul Dan cel informat e doar ciuful, moțul de peste tot acest imens rahat produs de români în ultima jumătate de secol. Și dumneavoastră veți schimbare…

Iar alternativele erau semnificativ mai proaste! De unde, deci, schimbare, când Securistanul nu doar că e la putere, dar puterea sa crește mereu în timp ce viața în civilie a devenit o misiune imposibilă, o cursă continuă pentru supraviețuire.

Să te mai și zbați să trăiești într-o asemenea troacă morală, economică, socială și culturală… Eh, abia asta înseamnă să fii rrromân! Poftă mare la cafeluță și absență din istorie în continuare, așadar.