Cum știm când copiii au nevoie de deodorant

Întrebarea privind vârsta la care copiii pot începe să folosească deodorantul este una frecventă și justificată, mai ales în contextul în care părinții devin tot mai atenți la igienă, sănătate și influența produselor cosmetice asupra organismului copiilor aflați în plină dezvoltare.

Din perspectivă medicală și științifică, răspunsul nu este unul fix, exprimat printr-un număr exact de ani, ci trebuie corelat cu dezvoltarea fiziologică a copilului, în special cu debutul pubertății timpurii și modificările hormonale asociate.

Pentru a înțelege corect momentul potrivit pentru utilizarea deodorantului, este esențial să putem înțelege mecanismele biologice care determină apariția mirosului corporal.

Despre glandele sudoripare

Organismul uman are o mulțime de glande sudoripare, însă ele se împart în două categorii, glandele ecrine și glandele apocrine.

Glandele ecrine sunt prezente încă de la naștere și sunt responsabile pentru transpirația apoasă, fără miros, având rol principal în reglarea temperaturii corporale. Acestea sunt distribuite pe toată suprafața pielii și funcționează încă din copilăria timpurie.

În schimb, glandele apocrine, localizate în zone precum axilele și regiunea genitală, devin active abia în jurul perioadei de adrenarhă, un proces endocrin care precede pubertatea propriu-zisă.

Ce este adrenarha și când apare

Adrenarha este procesul natural din organism prin care glandele suprarenale ale copilului încep să producă mai mult dintr-un hormon numit dehidroepiandrosteron (DHEA). Adrenarha apare de obicei între 6 și 8 ani. Începe cu aproximativ doi ani înainte de pubertate.

DHEA este un hormon precursor, ceea ce înseamnă că organismul îl transformă în hormoni mai puternici. Aceștia includ androgeni, testosteron și androstendionă, și estrogen. Androgenii sunt un grup de hormoni sexuali. Aceștia ajută la începerea pubertății și joacă un rol în sănătatea reproductivă și dezvoltarea corpului.

O altă formă de DHEA este DHEAS (dehidroepiandrosteron-sulfat). Aceasta este forma care circulă în fluxul sanguin. Cercetătorii știu că adrenarha apare atunci când există o cantitate detectabilă de DHEAS într-un test de sânge. Dar furnizorii de servicii medicale nu solicită de obicei acest test pentru copii, deoarece adrenarha este un proces perfect natural, arată ClevelandClinic.

Totuși, este important de înțeles că acest început este complet invizibil din exterior. Nu există semne fizice imediate care să indice că adrenarha a început. Practic, organismul copilului intră într-o fază de pregătire hormonală, fără manifestări evidente.

Deși debutul este invizibil, efectele adrenarhei devin vizibile ulterior, într-o etapă numită pubarhă. Aceasta apare, în general, la aproximativ doi ani după începerea adrenarhei și include primele semne fizice asociate cu maturizarea hormonală. Conform Cleveland Clinic, aceste semne includ apariția părului pubian și axilar, mirosul corporal specific, cel care necesită uneori deodorant, creșterea secreției de sebum, care duce la piele mai grasă și uneori apariția acneei.

Pentru părinți, înțelegerea acestui proces este esențială deoarece ajută la interpretarea corectă a semnelor apărute la copil. Apariția mirosului corporal, a părului axilar sau a pielii mai grase nu înseamnă că pubertatea a început prea devreme. În cele mai multe cazuri, este doar expresia normală a adrenarhei.

De ce la vârstă pot folosi copiii deodorant

Majoritatea copiilor nu au nevoie de deodorant înainte de pubarhă. În practică, asta înseamnă că utilizarea deodorantului devine justificată, în general, începând cu vârsta de aproximativ 8- 10 ani, dar există variații la fiecare copil și acestea pot fi semnificative.

Unii copii pot dezvolta miros corporal mai devreme, chiar la 6-7 ani, în timp ce alții nu au această nevoie decât după 11-12 ani. Așadar, criteriul esențial nu este vârsta cronologică, ci apariția efectivă a mirosului corporal.

Există și situații în care mirosul corporal apare neobișnuit de devreme sau este foarte intens.

În astfel de cazuri, este importantă evaluarea medicală. Mirosul corporal precoce poate fi un semn de pubertate precoce sau de alte tulburări endocrine. De asemenea, anumite afecțiuni metabolice rare pot cauza mirosuri corporale atipice. În astfel de situații, utilizarea deodorantului nu rezolvă cauza și poate întârzia diagnosticul corect.

Este cu adevărat necesar deodorantul?

Este important de subliniat că utilizarea deodorantului nu este, desigur, o necesitate medicală în sine, ci mai degrabă una de confort social și psihologic.

Studiile arată totuși că, odată cu apropierea de pubertate, copiii devin mai conștienți de propriul corp și de percepția celorlalți, iar mirosul corporal poate deveni o sursă de disconfort sau anxietate socială. În acest context, introducerea unui deodorant adecvat poate avea beneficii indirecte asupra stimei de sine.

Care este diferența dintre deodorant și antiperspirant

Este important să facem o distincție clară între deodorante și antiperspirante. Deodorantele acționează prin neutralizarea mirosului produs de bacterii, de obicei prin agenți antimicrobieni sau parfumuri, fără a afecta procesul de transpirație.

Antiperspirantele, în schimb, conțin săruri de aluminiu care blochează temporar canalele glandelor sudoripare, reducând astfel cantitatea de transpirație, arată healthline.com.

Ce fel de deodorant pot folosi copiii

În cazul copiilor, majoritatea dermatologilor și organizațiilor medicale recomandă evitarea antiperspirantelor, cel puțin în primii ani după apariția mirosului corporal.

Deși studiile disponibile nu au demonstrat efecte toxice clare ale aluminiului în concentrațiile utilizate în cosmetice, există încă dezbateri serioase privind expunerea pe termen lung și absorbția cutanată, mai ales în cazul pielii sensibile sau lezate.

Prin urmare, în practica pediatrică și dermatologică, se recomandă ca, atunci când un copil începe să aibă nevoie de un produs pentru controlul mirosului, să se opteze inițial pentru un deodorant simplu, fără aluminiu, fără alcool și fără parfumuri intense.

Pielea copiilor este mai subțire și mai sensibilă decât cea a adulților, iar riscul de iritații sau dermatite de contact este mai mare.

Un alt aspect relevant este siguranța ingredientelor. În ultimii ani, au existat preocupări legate de anumite substanțe din deodorante, precum parabeni, ftalați sau triclosan.

Studiile nu au stabilit în mod concludent riscuri majore la nivelurile utilizate în produse cosmetice, însă multe organizații de sănătate recomandă prudență, în special la copii.

De exemplu, triclosanul, un agent antibacterian utilizat în trecut în unele deodorante, a fost restricționat în mai multe regiuni din cauza potențialului său impact asupra sistemului endocrin și asupra rezistenței bacteriene.

În acest context, alegerea unui deodorant pentru copii ar trebui să țină cont de formula și să alegem produse fără aluminiu, fără alcool, fără parfumuri sintetice puternice și testate dermatologic.

De asemenea, este recomandată evitarea spray-urilor inhalabile, în favoarea formelor roll-on sau stick, pentru a reduce expunerea respiratorie.

Igiena corespunzătoare

Pe lângă utilizarea deodorantului, trebuie subliniat că igiena de bază rămâne cea mai importantă metodă de control al mirosului corporal.

Spălarea regulată cu apă și un săpun blând, schimbarea hainelor și purtarea materialelor naturale, precum bumbacul, sunt măsuri esențiale și adesea suficiente în stadiile incipiente.

De fapt, ghidurile pediatrice insistă că deodorantul nu trebuie să înlocuiască igiena, ci doar să o completeze atunci când este necesar.

Cum testezi dacă deodorantul ales este bun pentru copil

Dacă vrei să verifici dacă un deodorant este potrivit pentru un copil, nu este suficjent să nu te bazezi doar pe faptul că scrie ”natural” sau ”pentru copii”, ci să verifici ingredientele și să îl testezi treptat.

Primul pas este un test de toleranță locală. Nu aplici direct deodorantul la subraț în prima zi. Alegi o zonă mică de piele, de exemplu pe interiorul antebrațului și aplici o cantitate foarte mică de produs.

Apoi lași zona respectivă în pace timp de 24 de ore. În acest interval urmărești dacă apar reacții precum roșeață sau mâncărime. Dacă nu apare nimic, este un semn bun că produsul este tolerat de piele.

Dacă testul local este în regulă, următorul pas este introducerea treptată în zona axilei.

În primele zile, aplici o cantitate mică, o dată pe zi, pe pielea curată și complet uscată. Nu este nevoie de mult produs. La copii, mai puțin este aproape întotdeauna mai bine.

În această etapă trebuie să fii atent la reacțiile pielii, dar și la senzațiile copilului. Uneori copilul poate simți usturime sau disconfort chiar înainte să apară semne vizibile pe piele.

În primele 3-5 zile de utilizare, observarea este esențială. Un deodorant potrivit nu ar trebui să provoace niciun tip de iritație, pielea ar trebui să rămână normală, fără roșeață, fără uscăciune excesivă și fără descuamare. Dacă apare orice semn de iritație, produsul trebuie oprit imediat.

