Minora, preluată de serviciile de protecție a copilului

Minora, care nu a știut timp de mai multe zile nimic despre cea care i-a dat viață, a fost preluată de serviciile de protecție a copilului, relatează Ouest France.

Îngrijorarea a fost uriașă începând cu data de 15 martie 2026. În acea zi, după cum anunță poliția într-un comunicat, Yasmin Gonzalez Benitez i-a cerut colegei sale de apartament să o supravegheze pe fiica ei de 4 ani câteva ore, cât timp ea urma să își viziteze familia în Tijuana, la granița dintre Statele Unite și Mexic.

Ea a promis că se va întoarce în Santa Ana în cursul serii. Însă nu a mai revenit nici în acea zi, nici în următoarea, fapt ce a determinat-o pe colega de apartament să alerteze autoritățile: „A încercat să o contacteze pe Yasmin, dar nu a primit niciun răspuns.”

Tânăra în vârstă de 21 de ani urma să își viziteze fratele și mama, care au fost contactați de autorități, dar au cooperat forte puțin. În așteptarea localizării mamei, fetița a fost încredințată serviciilor de protecție a copilului.

„Foarte suspect”

Ulterior, a fost emisă o alertă de dispariție, relatează CBS: „Își ducea fiica la grădiniță, venea acasă, mergea la muncă… Avea întotdeauna pe cineva care să aibă grijă de fetiță. Nu pleca niciodată mai mult de două zile fără ea, așa că acest lucru este foarte suspect pentru noi”, a precizat poliția.

În cele din urmă, această dispariție îngrijorătoare s-a dovedit a fi un abandon voluntar. Anchetatorii au găsit-o pe mamă teafără și nevătămată. Conform comunicatului, ea „se află în Mexic de bunăvoie”, fără a fi oferite alte detalii. Fetița rămâne în custodia serviciilor de protecție a copilului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE