Zona istorică a orașului Ierusalim este în continuare închisă, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de Israel și SUA pe 28 februarie împotriva Iranului. Procesiunile și adunările religioase sunt interzise, iar accesul la locurile sfinte este restricționat.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat Meiu pentru Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

„Sperăm să nu escaladeze situația și să putem duce la bun sfârșit această frumoasă misiune și mare binecuvântare pentru ortodocșii români”, a adăugat el.

Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, pe 11 aprilie, la ora 19.00, de către Patriarhul Daniel.

Și Patriarhia Română a transmis un mesaj: „La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ţinând cont de situaţia geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forţă majoră neprevăzută. Într-o astfel de situaţie total nedorită şi imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena», de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”.

Primirea Sfintei Lumini va fi făcută diferit la Ierusalim, din cauza războiului

Referitor la ceremonia primirii Sfintei Lumini de sâmbătă, 11 aprilie, reprezentantul Patriarhiei Române a explicat că va avea loc în condiții diferite față de anii precedenți: „Procesiunea pentru Sfânta Lumină va fi una deosebită anul acesta, deoarece va coborî (n.r. în Sfântul Mormânt) doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori”.

„De acolo se va împărți Sfânta Lumină ori din Sfântul Mormânt, ori de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim, către delegațiile care și-au putut rezolva un zbor anul acesta, către destinațiile lor ortodoxe”, a adăugat părintele.

Sfânta Lumină de la Ierusalim este adusă în România de 17 ani

Sfânta Lumină este adusă în fiecare an în România, începând din 2009, de către reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. Tradiţia a fost inaugurată de Patriarhul Daniel.

După ce va ajunge în țară, Sfânta Lumină va fi redistribuită de către reprezentanți din toate eparhiile în parohiile Patriarhiei din România și Republica Moldova.

Apoi Sfânta Lumină va fi adusă la Catedrala Patriarhală și va fi întâmpinată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel printr-o ceremonie specială.

