Valoarea medie a unei comenzi s-a situat în anul 2025 la 450 de lei, semn că mulți clienți nu aleg doar câteva produse punctuale, ci comandă consistent, pentru o masă completă sau aproape completă.

Masa de Paște rămâne tradițională în ceea ce privește preparatele alese, dar modul în care este pregătită începe să se schimbe. În loc să gătească totul de la zero, clienții aleg o formulă mai practică: pregătesc acasă unele feluri și le comandă din timp pe cele care cer mai mult timp, mai mult efort sau o execuție mai atentă.

Tradiția rămâne aceeași, dar se schimbă felul în care familiile aleg să o păstreze.

Pasca și drobul de miel se află în topul preferințelor

Salata de boeuf, sarmalele, pasca, drobul de miel și ouăle roșii se află printre cele mai comandate produse în perioada Paștelui. Datele interne ale unui grup de restaurante arată că, în această perioadă din 2026, volumul comenzilor de mâncare în porții mari pentru familie este de peste trei ori mai mare decât într-o perioadă obișnuită.

„Vedem tot mai clar că preparatele gătite și livrate în porții mari nu mai sunt alese doar pentru comoditate. În perioada Paștelui, ele intră într-un context în care alegerea ține de calitate, consistență și de felul în care oamenii își organizează o masă importantă pentru cei apropiați. Nu vorbim despre o alternativă la tradiție, ci despre un mod diferit de a o pregăti, mai adaptat ritmului de viață de azi”, a spus Dragoș Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Tendința este vizibilă mai ales în rândul familiilor tinere, active profesional, care vor să păstreze structura clasică a mesei de sărbătoare, dar fără să transforme pregătirea ei într-un maraton de câteva zile. În peste 8 din 10 dintre comenzi sunt incluse exact preparatele mai laborioase, precum drobul, sarmalele sau pasca, în timp ce restul meniului este completat acasă.

Rezultatul este o masă de Paște care arată familiar, dar se construiește mai eficient. Cele mai multe comenzi sunt programate pentru livrare în ultimele două zile înainte de Paște, cu un vârf în ziua de dinaintea sărbătorii. Cu toate acestea, clienții își plasează comenzile mai devreme, pentru a-și asigura intervalul dorit de livrare.

„Această perioadă vine și cu o provocare operațională aparte. Cererea este concentrată într-un interval scurt, iar asta cere control atent al capacității și o execuție foarte bună. Preparatele sunt gătite aproape de momentul livrării, fără conservanți, după aceleași standarde aplicate în restaurantele grupului, astfel încât calitatea să rămână constantă chiar și în perioade cu volum ridicat”, a adăugat Dragoș Bercea.

Cozonacul și sarmalele nu lipsesc de pe listă

Pe lângă produsele tradiționale din top, mulți clienți completează comanda cu preparate precum cozonacul cu nucă pecan și ciocolată belgiană sau caramel, chifteluțele cu pui și parmezan, borșul de miel ori sărmăluțele în foi de viță. Asta arată că platforma nu este folosită doar pentru o completare de ultim moment, ci tot mai des pentru a construi o parte consistentă din masa de sărbătoare.

„Pentru consumatorul de astăzi, comanda de preparate gătite în porții mari înseamnă mai puțin timp petrecut în pregătiri și mai mult control asupra organizării mesei, fără compromis în alegerea produselor. Din acest punct de vedere surprindem o schimbare discretă, dar clară: masa de Paște rămâne un ritual important, dar este pregătită tot mai des cu ajutorul unor soluții externe, integrate firesc în viața de zi cu zi”, a încheiat Dragoș Bercea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE