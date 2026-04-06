Fan declarat al echipei Dinamo București, dar și fotbalist în Naționala Artiștilor, Răzvan Oprea afirmă că nu va renunța niciodată la iubirea lui pentru „Câinii Roșii”.

„Da, suntem mulți dinamoviști la PRO TV! Eu țin cu Dinamo și asta nu se va schimba niciodată. M-am reîntors la Victory Cup și acolo lucrurile merg cum trebuie cu Naționala Artiștilor. În primele două etape au venit foarte puțini de la noi, n-am avut schimbări, n-am avut nimic… Dar de când am venit eu, Andrei Mateiu, Kamara, Andrei Ștefănescu și așa mai departe, ne-am revenit ăștia de bază și i-am rupt. Am bătut 10-0, 6-2, adică merge… Sunt mulți fotbaliști… Sebastian Chitoșcă, Gabriel Torje… Nu ne lovim, încercăm să jucăm sportiv, pe fair play, dar am vrea să-i batem pe toți. Ar fi frumos!

Pe vremuri, să știi, cu Oțelul Galați, echipa care a fost campioana României, noi, Naționala Artiștilor, am făcut egal, 1-1, într-un meci care n-a fost chiar așa de demonstrativ. Când eram tineri… Să știi că în Naționala Artiștilor sunt foarte mulți băieți care au jucat fotbal de performanță. Dar nu mai suntem tineri, aia e problema, aici e nenorocirea! Din urmă nu vine mai nimeni… Noi încercăm să împrospătăm cu băieți tineri și nu prea sunt… Suntem bătrâni, de-aia ne-am și dus la Victory Cup. Că fotbal real nu mai e… E greu la aproape 50 de ani”, a spus Răzvan Oprea în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă o vede pe Dinamo în cupele europene la finalul sezonului 2025-2026, celebrul actor a spus că asta speră și că are mare încredere în antrenorul croat Zeljko Kopic.

„Sper, pentru că văd că în ultima vreme lucrurile s-au așezat cumva pe un făgaș. Am avut un mare noroc cu acest antrenor, pentru că, deși eu sunt unul dintre criticii lui la început, după aceea m-a convins! M-a convins, în primul rând, cu echilibrul și cu felul în care echipa s-a prezentat ca și grup. Chiar dacă acum văd că totuși avem câțiva jucători care au ceva valoare, la început nu aveam așa ceva. La început ne-am bazat exclusiv pe el și pe grup. Și a reușit să construiască ceva. Kopic este un tip chiar mișto”, a afirmat Răzvan Oprea în exclusivitate pentru Libertatea.

Actorul din „Groapa" a dezvăluit și în ce piese de teatru joacă, dar și ce a mai regizat în ultima perioadă.

„Eu joc la Teatru Național în trei spectacole ca actor. Am «Cursa de șoareci», «Prorocul Ilie» și «Cuvântul progres rostit de mama suna teribil de fals». Ultimele două în regia lui Botond Nagy, celălalt Erwin Șimșensohn. Ca regizor și ca actor, eu am «Greu de ales», un spectacol extraordinar de comedie, interactiv, în care publicul alege ce se întâmplă cu personajele, în care și joc, dar pe care l-am făcut ca regizor.

Ca regizor am multe spectacole, mi se joacă nouă și se joacă cu mare succes. Unul dintre ele, «Ia-le banii», deja suntem la a 160-a reprezentație. Ca regizor am montat chiar acum, de curând, încă un spectacol la la Iași, cu Maia Morgenstern, despre viața lui Simone Signoret, un spectacol extraordinar la Teatrul Național din Iași. Pe 19 noiembrie 2025 am avut o premieră, «Eu dau banul, eu fac legea», care e o comedie senzațională, cu Carmen Tănase în rolul principal. O comedie superbă, care e la Teatrul Luceafărul, la Sala Luceafărul. Aici vorbim despre comedie, pentru că marele public vine mai ales pentru comedie. Eu am multe, multe comedii. Cred că am făcut 12 în ultimii șase ani. Și toate se joacă, nu s-a oprit niciuna”, a încheiat Răzvan Oprea interviul pentru Libertatea.

