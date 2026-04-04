Cât câștigă, în realitate, un patron de cafenea

Mulți clienți își fac calcule rapide atunci când stau la o cafea: dacă o cafea costă aproximativ 2 euro și se vând 100 pe zi, veniturile lunare par consistente. Realitatea din spatele afacerii este însă mult mai complexă, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Un antreprenor cu experiență de zeci de ani în domeniul ospitalității explică faptul că, în mod tradițional, doar o treime din venituri ar trebui să rămână proprietarului pentru ca afacerea să fie sustenabilă.

Potrivit acestuia, cafeaua generează cel mai mare profit.

Un kilogram de cafea de calitate poate costa aproximativ 50 de euro și produce, în medie, 140 de cafele. La un preț de cel puțin 1,70 euro per espresso, încasările pot ajunge la circa 240 de euro, ceea ce înseamnă un câștig brut semnificativ, de 190 de euro, chiar dacă se scad costurile pentru lapte și utilități.

Costurile fixe, cea mai mare problemă

În cazul băuturilor răcoritoare, marja poate fi ridicată, însă depinde de consum.

Situația este diferită la alcool: o bere cumpărată cu aproximativ 1 euro și vândută cu 3 euro aduce un profit net mult mai mic după taxe, de regulă, puțin peste 1 euro.

Cea mai mare greșeală a clienților este să analizeze doar marja de profit a produselor, ignorând costurile fixe. Chiria, utilitățile și salariile angajaților reprezintă cheltuieli constante, indiferent de numărul de clienți. De exemplu, pentru un spațiu de aproximativ 60 de metri pătrați, costurile de încălzire pot depăși 300–500 de euro pe lună în sezonul rece.

Profitul real: câteva mii de euro pe lună

Un alt proprietar de cafenea, care a detaliat cifrele într-o postare online, susține că profitul lunar real este departe de percepția publică.

„Nu ajungi la 10.000 de euro profit pe lună, dar rămâi cu aproximativ 3.000–5.000 de euro”, spune acesta.

În exemplul oferit, la o cifră de afaceri de aproximativ 27.000 de euro, cheltuielile includ circa 3.500 de euro pentru chirie și utilități, salariile a cinci angajați și taxele către stat.

Potrivit antreprenorului, succesul unei cafenele depinde în mare măsură de clienții constanți:

„Dacă ai 20 de clienți fideli care cheltuie în medie 10 euro pe zi, ești pe drumul cel bun. Practic, de la ei trăiește localul”, explică omul de afaceri.

Investiții și riscuri constante

Pe lângă costurile fixe, proprietarii trebuie să fie pregătiți pentru cheltuieli neprevăzute, precum reparații la aparate, frigidere sau alte echipamente esențiale.

De asemenea, investițiile în relația cu clienții sunt considerate esențiale pentru supraviețuirea afacerii. Antreprenorul concluzionează că există un prag minim de profit sub care afacerea nu mai merită efortul: „Dacă nu ajungi la acest nivel, mai bine lucrezi pentru altcineva. Cu bacșiș și muncă serioasă, poți câștiga fără probleme până la 2.000 de euro pe lună”.

