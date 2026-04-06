Femeia, îngrijorată de starea soțului, l-a sunat de patru ori

Christine Büttner a călătorit împreună cu sora ei într-un sejur educațional organizat în insula Rhodos, Grecia, care a inclus și o excursie de trei zile în Turcia, relatează cotidianul german Bild.

În timpul vizitei la situri istorice precum Efes, femeia, îngrijorată de starea de sănătate a soțului său Hermann (90 de ani), a efectuat patru apeluri scurte către acesta, cheltuind 37,86 euro, conform detaliilor din factura telefonică.

Totuși, fără să știe, telefonul ei a consumat în fundal o cantitate mare de date mobile, ceea ce a dus la suma din factură. Fără să aibă activată opțiunea de limitare a costurilor de roaming, dispozitivul a descărcat aproximativ 100 GB de date, echivalentul a 33 GB pe zi sau descărcarea a circa 25 de filme în format HD, scrie Bild.

Christine Büttner a primit mai multe SMS-uri de avertizare de la O2

Pe durata șederii în Turcia, Christine Büttner a primit mai multe SMS-uri de avertizare de la O2. În mesaje era informată că a atins limitele de cost de 59 de euro și, ulterior, 119 euro. De fiecare dată, i s-a oferit opțiunea să elimine această limită printr-un SMS.

Dorind să-și poată contacta soțul, pensionara a dezactivat ambele limite de protecție a costurilor, fără a realiza că telefonul ei consuma date foarte scumpe în fundal.

„Am vrut doar să vorbesc cu soțul meu“, a declarat ea.

Această situație a fost amplificată de decesul brusc al soțului ei la scurt timp după această întâmplare, lăsând-o pe Christine nu doar văduvă după 48 de ani de căsnicie, ci și cu o povară financiară uriașă.

„A fost peste puterile mele. Eram complet devastată. Primesc doar 943 de euro pensie”, a mărturisit ea.

O2 Telefónica a decis să reducă suma totală cerută

În urma situației, O2 Telefónica a decis să reducă suma totală cerută „din bunăvoință“ la 1.690 de euro, sumă pe care Christine Büttner a reușit să o achite între timp.

Un purtător de cuvânt al companiei a explicat: „O2 a găsit o soluție din bunăvoință și va reanaliza cazul”.

Totuși, operatorul a subliniat că ridicarea limitelor de cost a fost o „decizie conștientă” din partea clientei.

