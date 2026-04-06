Cât costă 1 kg de carne de miel în Lidl, Kaufland, Auchan și Selgros înainte de Paște în 2026

Indiferent unde alegi să petreci Paștele, masa festivă rămâne punctul central al sărbătorii, iar preparatele tradiționale pe bază de miel sunt nelipsite din meniul românilor. Fie că este vorba despre friptură, drob sau ciorbă, aceste bucate sunt pregătite cu atenție pentru a păstra autenticitatea și spiritul sărbătorii.

Iată o evaluare a prețurilor pentru diferite categorii de carne de miel în principalele lanțuri de supermarketuri.

Preț pentru carnea de miel la Selgros

Pulpă miel 59,98 lei lei/kg

Carcasă miel 54,99 lei/kg

Organe de miel 55,49 lei/kg

Organe miel congelate 26,55 lei/kg

Pulpă miel + cap 57,75 lei/kg

Spată cu gât miel 55,49 lei/kg

Cotlet cu piept miel 57,79 lei/kg

Sursă: Selgros

Preț pentru carnea de miel la Lidl

Miel întreg cu cap și organe 47,90 lei/kg

Sursă: Lidl Plus

Preț pentru carnea de miel la Auchan

Sfert anterior miel 39,99 lei/kg

Sfert posterior miel cu cap 39,99 lei/kg

Jumătate de miel 39,99 lei/kg

Piese de miel 49,99 lei/kg

Pachet pentru ciorba de miel 29,99 lei/kg

Pulpă de miel cu os 67,99 lei/kg

Organe de miel 61,99 lei/kg

Organe de miel congelate 25,99 lei/kg

Sursă:Auchan

Preț pentru carnea de miel la Kaufland

Sfert anterior de miel 59,99 lei/kg

Sfert posterior de miel 59,99 lei/kg

Sursă: Kaufland