Femei și bărbați se îndreaptă către un domeniu sigur

Românii caută tot mai mult locuri de muncă sigure și bine plătite. În acest context, cosmetica devine o alegere populară, mai ales că veniturile ajung la 8.000 de lei treptat. Mai mult, anumite persoane cu experiență pot câștiga până la 12.000 de lei în fiecare lună.

De cele mai multe ori, cele care aleg acest domeniu sunt femei, însă regăsim și bărbați. Datele arată că există o creștere anuală cu 4% a numărului de persoane interesate de formare în cosmetică.

„Cele mai multe cursante, 99%, sunt femei, dar în ultimul timp participă tot mai mulți bărbați. Cu toții sunt atrași atât de posibilitatea de reconversie profesională rapidă, în doar câteva luni, cât și de potențialul financiar al meseriei.”, subliniază dr. Manuela Ravescu, medic dermatolog și coordonatoare a Școlii de Cosmetică.

Formarea în cosmetică este recunoscută de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, iar absolvenții primesc un certificat de calificare profesională, necesar pentru a profesa.

Domeniul este pentru toată lumea, mai ales că nu este necesară diploma de bacalaureat.

„Este și un domeniu deschis pentru oricine, nu e nevoie de absolvirea Bacalaureatului, însă sunt tot mai multe persoane cu studii superioare care vor să lucreze în acest domeniu stabil. Pentru mulți dintre cursanți, un curs de cosmetică e primul pas către un job flexibil, venituri stabile și care pot crește repede sau chiar către deschiderea unui business propriu”, mai spune Dr. Manuela Ravescu, medic dermatolog și coordonatoare a Școlii de Cosmetică.

Domeniul atrage tot mai multe persoane de la an la an

Cât durează cursurile și ce învață cursanții

Durata cursurilor depinde de specializare:

Cursuri de specializare: de la o zi la câteva zile

Programe complete de calificare profesională: în medie 6 luni

Cursantele învață analiza tipului de ten, tratamente faciale, epilare, designul sprâncenelor, machiaj profesional și utilizarea aparaturii moderne din saloane.

Modulele avansate includ tehnologii estetice actuale, sporind competitivitatea pe piața muncii.

Șanse ridicate de angajare

După absolvire, peste 80% dintre cursante își găsesc un loc de muncă în saloane sau încep colaborări în prima lună.

Tot mai multe aleg să-și deschidă propriul cabinet.

Dr. Manuela Ravescu subliniază: „Pentru unele dintre ele, este o nevoie financiară, pentru altele, dorința de mai multă libertate, însă majoritatea au același obiectiv: să lucreze independent, să aibă propriile cliente și, în timp, chiar propriul business.”

Cât câștigă o cosmeticiană în România

Venitul depinde de specializare și experiență, dar poate crește rapid:

Cosmetică facială și tratamente de bază: 3.000 – 5.000 lei la început, 5.000 -7.000 lei cu experiență

Stilizare sprâncene (brow artist): 3.500 – 6.000 lei, peste 8.000 lei dacă se combină cu extensii de gene

Machiaj profesional: 3.000–6.000 lei, 8.000 -12.000 lei în sezonul evenimentelor

Epilare definitivă: 5.000 – 9.000 lei, peste 12.000 lei în saloane cu flux mare

Tratamente faciale avansate (microneedling, peeling, radiofrecvență): 6.000 -10.000 lei, 12.000+ lei la nivel premium

Venit suplimentar din recomandarea produselor cosmetice: 500 – 2.000 lei

Datele din industrie arată că, în 2–3 ani, venitul unui specialist poate crește chiar și de 3 ori, mai ales în cazul celor care urmează cursuri suplimentare și își extind portofoliul de servicii sau aleg să lucreze independent.

„Pasiune, satisfacție și câștig. Dacă ai aceste trei coordonate, ai ales meseria perfectă pentru tine. În realitate, venitul în cosmetica depinde foarte mult de specializări. Cu cât stăpânești mai multe proceduri, cu atât crește valoarea serviciilor oferite și venitul lunar”, precizează fondatoarea Școlii de Cosmetică.

Cine urmează cursurile de cosmetică

De cele mai multe ori, cele care urmează cursuri de cosmetică sunt femei cu vârste între 18 și 40 de ani.

Bărbații care vor o carieră în acest domeniu au între 18 și 30 de ani și reprezintă 1% din cursanți; cei mai mulți preferă să își înceapă cariera în acest domeniu sau să schimbe domeniul de activitate în primii ani în câmpul muncii.

„La cursurile de cosmetică, vin astăzi persoane din medii foarte diferite. Aproximativ 4 din 10 cursante sunt în reconversie profesională, renunțând la joburi care nu le mai aduc satisfacție, iar 3 din 10 aleg cosmetica ca primă opțiune de carieră, atrase de potențialul de câștig. Restul se înscrie din pasiune pentru beauty sau pentru un venit suplimentar. Indiferent de motivație, majoritatea au același obiectiv: un venit propriu și mai multă libertate profesională”, explică Daniela Blenovici, formator cosmetică.

Profilul cursantelor este divers:

Femei în reconversie profesională, venind din joburi slab plătite

Mame care caută venit suplimentar, cu program flexibil

Tineri la început de drum, fără o direcție profesională clară

Specialiști în beauty care vor să-și diversifice serviciile

Viitoare antreprenoare care vor să deschidă un salon sau studio

Pasionate de beauty și social media, interesate de personal branding

Industria cosmetică continuă să crească, iar cererea pentru specialiști este ridicată. Absolvenții cursurilor de cosmetică se integrează ușor pe piața muncii și au posibilitatea de a-și construi rapid un portofoliu stabil de cliente.

