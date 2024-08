Într-un clip difuzat pe rețelele sociale, Robb face ceea ce pare un gest obscen, în timp ce se uita la camerele de filmat, în timpul meciului său împotriva lui Cifuentes.

Chris Brown, directorul internațional de Esports și Evenimente The Pokémon Company International, a confirmat că jucătorul a primit o „penalizare pentru comportament antisportiv”.

Regulile Pokémon au o întreagă secțiune pentru „conduita antisportivă”, iar „o abatere majoră duce la pierderea meciului”. Prin abatere majoră se înțelege „o lipsă de respect sau considerație pentru fair-play sau pentru public”.

„Comportamentul antisportiv” se referă la o mișcare pe care Robb a făcut-o, pe care mulți au considerat-o un gest ofensator, obscen.

Atenție, imagini care vă pot ofensa!

