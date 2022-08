Băiatul de 17 ani a intrat în curtea primăriei din Apaţa şi a găsit o maşină a Poliţiei Locale cu cheile în contact. A urcat în mașină și a pornit într-o cursă prin localitate.

La un moment dat, tânărul, care consumase și băuturi alcoolice, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina în șanț.

Acesta nu a fost rănit, însă mașina a fost avariată.

„În cauză, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

