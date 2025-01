Aproape 80 de oameni au rămas blocați, suspendați în telescaunul din stațiunea de schi Astun, din provincia Huesca, potrivit postului public de televiziune TVE. Cel puțin 30 de oameni au fost răniți.

🚨 | 🇪🇸 #ÚLTIMAHORA: COLAPSO DE TELESILLA EN ESPAÑA — DECENAS DE HERIDOS, 80 ATRAPADOS



Un fallo en un telesilla de la estación de esquí de Astún, en el norte de España, dejó decenas de heridos, entre ellos nueve en estado crítico, mientras 80 personas permanecen atrapadas en el… pic.twitter.com/iksynIw2OX — 𝕄𝕒𝕔𝕋𝕖𝕔𝕙𝐗 (@MacTechX) January 18, 2025

„Se pare că un cablu s-a desprins, scaunele au sărit, iar oamenii au fost aruncați”, a declarat un martor pentru TVE. Conducerea stațiunii de schi a refuzat să comenteze și nu a putut confirma imediat dacă printre răniți se află și cetățeni străini.

Sobre el accidente en #Astún, el telesilla NO “ha descarrilado”, la sirga NO se ha roto y ha aguantado. Se ha roto la pieza más débil y que más tensión soporta, la que sujeta la rueda al final del recorrido, justo al final de Canal Roya.



Teléfono de familiares: 976 71 59 80 pic.twitter.com/uo6VtcWA33 — Ibón Domínguez 🛂 🇪🇸🇺🇦 (@Ibon_Dominguez) January 18, 2025

„Deodată am auzit un zgomot și am căzut direct la pământ, în interiorul scaunului. Am sărit sus și jos de vreo cinci ori și ne-am lovit destul de rău la spate sau am fost răniți, dar au fost oameni care au căzut din scaune,” a declarat María Moreno pentru televiziunea publică TVE.

„Adevărul este că ne-am speriat foarte tare”, a spus Moreno, adăugând că trebuie să fie persoane cu răni grave, deoarece „scaunul i-a lovit direct” când s-a prăbușit.

🚨 La #GuardiaCivil auxiliando en el grave accidente de la estación de esquí de Astún, #Huesca.



Donde una línea de telesilla ha descarrilado y se ha descolgado 15 metros de altura dejando decenas de heridos.



👉 Están participando guardias civiles del GREIM, Servicio Aéreo y… pic.twitter.com/K3GlbUPiP2 — Jucil Nacional (@jucilnacional) January 18, 2025

Mai multe elicoptere au intervenit în zonă pentru a salva schiorii încă blocați pe telescaun și pentru a transporta răniții la spitalele din apropiere.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, s-a declarat „şocat” de vestea incidentului.

Stațiunea de schi Astun, populară în principal printre schiorii spanioli, este situată aproape de granița Spaniei cu Franța, în lanțul muntos Pirinei.

