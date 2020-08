Trenul, format dintr-o locomotivă și patru vagoane, avea la bord șase membri ai echipajului și șase pasageri, se afla aproape de Stonehaven, în Aberdeenshire, când a deraiat, potrivit Russia Today.

Nicola Sturgeon, premierul Scoției, a transmis, pe Twitter, că este vorba despre „un incident extrem de grav” și că primele raportări de la fața locului indicau „răni grave”.

Publicaţia The Scottish Sun a menţionat că deşi sunt mai mult răniţi, nu se cunoaşte numărul exact al acestora.

La locul accidentului au intervenit peste 30 de vehicule și un elicopter. În imaginile de la fața locului se observă un fum gros care se ridică deasupra trenului.

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a spus că a fost ”întristat să afle despre incidentul foarte grav din Aberdeenshire, iar gândurile mele se îndreaptă spre toți cei afectați” și a mulțumit serviciilor de urgență.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene.