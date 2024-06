Trenul EC 279 Metropolitan, care circula de la Praga la Budapesta, a lovit un autobuz Arriva, la o trecere de cale ferată, în jurul orei locale 17.00, un ceas mai târziu în România.

Purtătorul de cuvânt al Căilor Ferate Slovace, Vladimíra Bahýlová, a declarat că accidentul s-a produs la o trecere de cale ferată protejată cu bariere și semnalizare luminoasă.

Locomotiva și mecanicul de tren aparțineau Căilor Ferate Cehe (ČD), în timp ce garnitura de tren și personalul însoțitor erau de la Companiei Feroviare Slovace.

Mecanicul de locomotivă a reușit să se salveze.

Flăcări și fum negru apar în filmările video de la locul accidentului. O parte din autocar și locomotiva au fost cuprinse de flăcări.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

🚨Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.



