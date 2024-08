În clipul datat 16 august, imediat după ce o minge aterizează în pădure, ursul apare, înhață geanta cu crose de golf și fuge.

Incidentul s-a petrecut în South Lake Tahoe, în munții Sierra Nevada, pe malul lacului Tahoe.

Nu este primul astfel de incident înregistrat la meciurile de golf din zonă.

În iulie, o familie de urși negri a apărut, în apropiere de terenul marcat, în a treia zi a campionatului Century, un turneu anual de golf care reunește celebrități la Edgewood Tahoe Resort.

A fost prezent inclusiv jucătorul de fotbal american Travis Kielce, iubitul cântăreței Taylor Swift.

Ann Bryant, directorul Bear League, o organizație nonprofit cu sediul în bazinul Tahoe, care pledează pentru coexistența pașnică cu urșii, a declarat, pentru San Francisco Gate, că animalele „căutau probabil mâncare la corturile de la turneu”.

This might be the wildest video Ive ever taken. #CelebrityGolfTournament #LakeTahoe pic.twitter.com/3LheBO8l51