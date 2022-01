Un viceprimar USR-PLUS al Bucureștiului îi dă replica Gabrielei Firea, dar îl critică sever și pe Nicușor Dan!

Gabriela Firea a început noul an cu anunțul candidaturii sale din 2024 la Primăria Capitalei. „Cred că menirea mea este aceea de a rezolva lucruri de sistem din Capitală. Este păcat că s-a întrerupt activitatea mea prin minciună, fraudă și manipulare. Următoarele două mandate aici mă văd și aici am abilități”, a declarat fostul edil la România TV în prima zi a lui 2022. Primarul Nicușor Dan nu a avut nicio reacție publică în cursul zilei de duminică.

În schimb, viceprimarul USR-PLUS Horia Tomescu a acceptat, într-un dialog cu Libertatea, să explice de ce bucureștenii nu simt niciun rezultat concret după un an și jumătate.

Viceprimarul PMB Horia Tomescu | Foto: Facebook

– Domnule viceprimar Tomescu, Gabriela Firea anunță că va candida pentru un nou mandat la PMB.

– Gabriela Firea este liberă să spună ce vrea și să candideze pentru orice funcție dorește. Dar primarul Gabriela Firea a cheltuit în mandatul său de patru ani bugetul pe cinci ani. Toate probleme și suferințele bucureștenilor sunt cauzate de managementul dezastruos.

În epoca Firea, a fost o bătaie de joc ceea ce s-a întâmplat cu banii publici. Bucureștenii trebuie să știe că până acum nu am făcut nimic altceva decât să acoperim deficitul găsit la primărie. Abia acum ajungem pe zero.

„Nu am înțeles care-i viziunea actualului primar în legătură cu spitalele”

– S-au adunat multe nemulțumiri, șantiere de lucru sistate, parcuri lăsate în paragină, lipsa agentului termic, nimic nou la spitalele aflate în administrația primăriei…

– Trebuie să fiu cinstit cu bucureștenii. Nu pot să arunc toată vina numai pe moștenirea lăsată de fostul edil. Există o lipsă de comunicare a primarul general. Atât publică, cât și instituțională. Nicușor Dan nu comunică nici cu locuitorii, dar nici cu PNL, USR-PLUS sau alții. Avem un protocol semnat la început de mandat, dar e doar un protocol. Nici măcar eu nu am înțeles care-i viziunea primarului în legătură cu spitalele. Sau cu parcurile ori infrastructura. Sau cu orice alt capitol important, iar primii afectați sunt bucureștenii. Ei resimt aceste probleme direct pe pielea lor.

Bucureștenii sunt nemulțumiți, pe bună dreptate, de calitatea transportului în comun, termoficării, sistemului medical, asistenței sociale, spațiului verde. Un oraș aproape de faliment după o decadă de guvernare locală Oprescu și Firea.

„Primele 6 orașe ale țării au jumătate din bugetul Capitalei”

– Și cum veți depăși acest obstacol?

– Nu știu. Sper doar ca anul acesta să se schimbe ceva pentru a putea colabora mai bine în interesul contribuabililor. Mă uit la orașele mari din Transilvania, care se dezvoltă frumos și încerc să înțeleg strategia lor. Bugetele primelor șase orașe ale țării totalizează jumătate din bugetul Bucureștiului, care are 6 sectoare! Trebuie să reformăm instituția PMB pentru că altfel nu vom avea o bază pe care să creștem sănătos.

– Ce mesaj aveți pentru bucureșteni la început de an?

– Nu am vești foarte bune. Încep anul 2022 cu un optimism rezervat. Cum am spus, abia acum ajungem cu bugetul pe zero, iar singura soluție pentru a demara investițiile, indiferent despre ce capitol vorbim, sunt fondurile europene din fondurile operaționale sau PNRR. Cum pe banii din Programul Național de Redresare și Reziliență o să fie bătaie mare, șansa noastră sunt programele operaționale europene. Am cerut ministrului fondurilor europene să deschidă cât mai repede aceste programe. Ne-am propus ca bucureștenii să vadă în acest că se finalizează investițiile deja începute, ca să demarăm altele noi.

Orașul nostru este viu. Sunt optimist că în acești ani vom reuși să reînviem măcar un pic administrația Bucureștiului.

