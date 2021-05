Micuța insulă privată pe care se ascunde Melinda se numește Calivigny și aparține Grenadei. Se întinde pe 80 de hectare are două plaje superbe, cu nisip fin.

Sunt doar cinci reședințe de lux pe insulă, care pot găzdui până la 40 de turiști, așa cum se menționează pe site-ul insulei.

Calivigny se recomandă ca paradisul absolut pentru super-bogați!

„Beach House Residence”, locația aleasă de Melinda Gates, care se închiriază cu 100.000 de euro pe noapte, are vedere la ocean, mobilier de lux și băi de marmură, piscină și jacuzzi, jet ski, catamaran sau canoe la dispoziție pentru explorarea insulei.

Cu câteva zile în urmă, cuplul Bill și Melinda Gates, 27 de ani de căsătorie, și-a făcut publică separarea.

Într-o declarație comună, cei doi au transmis: „După o analiză atentă, am luat decizia de a pune capăt căsătoriei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor să ducă o viață sănătoasă și productivă”.

În aceeași zi în care și-au anunțat despărțirea, firma de investiții a lui Bill a transferat acțiuni 1,8 miliarde de dolari în contul Melindei.

Bill Gates are o avere estimată de Forbes la 124 de miliarde de dolari.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Foto: www.calivigny-island.com/island

Citeşte şi:

„Trebuie să avem grijă de pământul nostru”. Doi tineri și-au construit o fermă în căutarea legumelor „cu gustul copilăriei”

Braconierul care şi-a împuşcat în cap partenerul de vânătatoare susţine că l-a confundat cu un mistreţ

IN A RELATIONSHIP | Violența spirituală asupra copiilor: „La șapte ani, mi s-a spus că fetele sunt din naștere mai păcătoase decât băieții”

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro BOMBĂ! Ce mare interlop apare în clipul lui Alex Velea. Este printre cei mai temuți din România

Observatornews.ro Un tată și-a vândut băiețelul de 2 ani, ca să-și ducă noua iubita în vacanță. Chinezul, care obținuse custodia copilului după divorț, a fost arestat

HOROSCOP Horoscop 9 mai 2021. Fecioarele au șansa de a acumula un capital pozitiv pe plan profesional

Știrileprotv.ro Anunț important pentru românii care vor lucra în străinătate. Ce se va întâmpla cu ei

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Cum să-ți faci manichiura french perfectă, la tine acasă (Publicitate)