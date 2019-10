De Daria Maria Diaconu,

Regretatul interpret va fi înmormântat la Cimitirul Ghencea Militar din Capitală.

„Mihai Constantinescu va fi depus miercuri la ora 13:00 la biserica Sfânta Parascheva de pe Titulescu. Va fi înmormântat joi, la ora 14:00, la cimitirul Ghencea Militar din Capitală. Nu a vrut loc de veci pe Aleea Artiștilor de la cimitirul Bellu”, a spus Marilena Adam, potrivit spynews.ro.

Fosta soție: „Nu pot să vorbesc despre Mihai la trecut”

Mihaela Constantinescu, fosta soție a lui Mihai Constantinescu, a făcut o scurtă declarație după moartea acestuia.

„Îl cunosc pe Mihai şi îl am în viaţa mea de 40 de ani. După părinţii mei, a fost omul pe care l-am iubit, pe care îl iubesc şi pe care îl voi iubi toată viaţa. A fost soţul meu, cel mai bun prieten al meu şi bărbatul care va trăi în inima mea până la sfârşitul zilelor mele… I-am fost alături lui şi Simonei, care a fost alături de el în aceste aproape 6 luni, clipă de clipă, de mai multe ori pe zi. Ne-am susţinut, am sperat, ne-am rugat. Am făcut totul cu iubire. Nu pot să vorbesc despre Mihai la trecut… Îmi este greu să vorbesc. Poate că mă încurc în vorbe, dar este un moment extrem de greu. A fost un om cu totul şi cu totul special. Un om foarte special!”, a declarat Mihaela Constantinescu pentru emisiunea „Răi Da Buni”, citată de spynews.ro.

Interpretul de muzică ușoară Mihai Constantinescu a murit marți, 29 octombrie, la vârsta de 73 de ani. Acesta era internat la Spitalul Floreasca din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator.

