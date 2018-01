Spitalul Universitar de Urgență București pregătește, în premieră, un program de chirurgie robotică, în care vor fi implicate toate clinicile care pot realiza ”intervențiile viitorului”, mai ales că medicii primari tineri, generația Facebook și IT, este foarte interesată de ultimele cuceriri ale tehnicii medicale, explică pentru Libertatea, prof dr Sorin Oprescu, cu ocazia simpozionului ”Chiurgia robotică la Spitalul Universitar”.

Potrivit medicului, chirurgie robotică înseamnă, mai întâi, pregătirea specialiștilor.

”Este vorba despre 60 de medici care vor pleca la specializare în Germania . Am constatat că medicii primari tineri, care au efectuat multiple intervenții laparoscopice și au performant. Acum, este timpul pentru o etapă superioară, chiurgia robotică cu limitele pe care le are, dar cu maximizarea actului medical, adică scăderea zilelor de spitalizare, siguranță chirurghicală deosebită. Și, pentru că este generația Facebook și IT acesta este trendul de creștere, a folosi înaltă tehnicitate în dorința de a vindeca oamenii repede și bine”, mai spune Oprescu, șeful Clinicii de Chirugie 4.

Și în condițiile acestea, inițiatorul programului de chiurgie robotică de la SUUB a invitat doi specialiști în chiurgia robotică din Germania pentru a explica specialiștilor avantajele chirurgiei robotice.

”Am profitat , l-am invitat pe profesorul Ralf Senner, de la clinica de chiurgie robotică din Munchen, care l-a adus pe un alt medic care lucrează de 36 de ani în chiurgia robotică, cu un număr impresionant de cazuri și de operații, Tilman Schlick. Dorim să profităm de ultimele cuceriri ale științei medicale, robotul da Vinci cu 4 brațe, care perfecționează actul chirugical eliminând riscurile și complicațiile .În lume au fost realizate în decursul anilor peste patru milioane de operații robotice, numai în 2016 fiind 750.000”, a adăugat Oprescu.

Spitalul Univeristar de Urgență București ar fi a patra unitate sanitară care ar aborda chirugia robotică.

”Chirugii români s-au apucat de aceste intervenții de mult timp, dar sărăcia din sistemul sanitar a făcut să nu poată fi susținută această activitate. Sunt puțini cei care lucrează cu robotul, dar lucrează foarte bine. Acum, noi la SUUB, nu facem altceva decât să întărim rândurile celor care fac astfel de operații în România. Suntem foarte mândri să ne înscriem pe linia chirurgiei moderne. Așa cum s-a dezvoltat imagistica așa s-a dezvoltat și chirugia”, mai spune chirurgul.

Pentru realizarea clinicii de chirugie robotică din SUUB, medicii vor accesa fonduri europene.

”Nu vrem să încărcăm bugetul spitalului, poate să convingem Ministerul Sănătății, pentru că avem resursa umană. De altfel, pregătirea oamenilor, care vor lucra pe robot, începe. Sunt 60 de medici care se vor pregăti în Germania, alături de cei care au făcut aceste operații. Cluul este unul singur. Dorim să nu existe robotul clinicii numărul patru în nu știu ce Anunar, ci robotul pe care se lucrează în Spitalul Universitar de Urgență București și pe care va fi făcută o diversitate de operații, după un program stabilit la nivelul instituției, de urologie, de ginecologie, de chirurgie generală. În așa fel încât el să poată fi folosit în spital de toți cei care au îndemânarea și calificarea să o facă”, explică Oprescu.

La rândul lui, profesorul doctor Ralf Senner, medic român stabilit în Germania, spune că a venit împreună cu colegul lui dr Tilman Schlick, chirug de chirurgie abdominală, expert în chirugie robotică.

”Noi am lucrat împreună și este aici să ne ajute să implementăm tot ceea ce este necesar și bun în chirurgia robotică” spune Senner.

Pentru Tilman Schlick chirugia robotică este clar chirurgia viitorului pentru multe tipuri de intervenții.

”Asistența robotică aduce rezultate bune, atât pentru pacienți, cât și pentru medici. Și chiar dacă se spune că este o chirugie scumpă, calculând beneficiile, respectiv timpul redus al intervenției, securitatea crescută, recuperarea rapidă, costurile nu mai sunt mari”, mai spune Schlick.