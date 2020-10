„Am ajuns la spital în jur de 9, 9.30, am așteptat, am așteptat, abia la ora 12 mi s-au recoltat sânge pentru analize. La ora 2 mi s-au făcut raze la plămâni și de atunci am așteptat în continuare foarte multe ore, până în jur de ora 10, până am primit un feedback, este inuman să așteptăm atât de mult timp”, a declarat o pacientă pentru ProTV.

Aceasta s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgoviște pentru că se simțea rău, alături de ea așteptau și alți pacienți. Femeia a filmat și reacția unei asistente care încerca să-i calmeze pe oameni.

Asistentă: ”Au fost consultați pe scaun afară! Pentru că nu avem unde să îi băgăm! Nu! Nu se bagă înăuntru, asta e regula, asta e protocolul și noi stăm 12-24 de ore aici. Eu de unde să aduc personal?”

Bolnav: ”Ar trebui să murim acasă sau aici?”

Asistentă: ”N-ar trebui să muriți nicăieri! Doamnă, nu mai este personal, am mai rămas câteva muște, credeți-ne, suntem toți epuizați și terminați, suntem terminați, credeți-ne…”



Pacienții se plâng că au de așteptat cu orele până când primesc ajutorul necesar. Pe de altă parte, însă, și medicii și asistentele se plâng că sunt aproape epuizați, văd peste 300 de pacienți în nici 24 de ore.

“Jumătate din personalul mediu, asistenți, infiermieri, brancadieri au trecut deja prin boală. Din numărul minunat de doctori, adică 7 doctori în urgență, am rămas doar 3, ceilalți sunt bolnavi. Unul dintre colegi este într-o stare destul de dificilă și dacă și noi vom pica și probabil vom pica în momentul în care lucrăm în condițiile acestea, de stres și multă muncă, și din ce în ce mai puțini, clar și noi ne vom îmbolnăvi, în momentul acela se va bloca spitalul”, a declarat doctorul Carmen Marcu pentru ProTV.

În Dâmbovița au fost confirmate până acum 6.385 de persoane infectate cu coronavirus, 1380 dintre numai ultimele 24 de ore. Din păcate, 215 oameni au decedat de la începutul epidemiei, 7 în ultima zi.

La Terapie Intensivă, paturile sunt pline, iar cazurile grave sunt transportate în alte județe.



Citeşte şi:

„Meniu special” la penitenciar: sarmale cu droguri, pregătite de o bătrână de 82 de ani. Femeia ee căutată prin Interpol

Arde fosta vilă a lui Irinel Columbeanu, de la Izvorani. Intervin 10 mașini de pompieri

Poliția și DSP-ul, alungate dintr-o primărie din Vrancea. Primarul, viceprimarul și secretara nu purtau mască

PARTENERI - GSP.RO Năstase s-a revoltat după ce a aflat că Halep are coronavirus: „Suntem proști de tot! Devenim și noi bărbați?”

PARTENERI - PLAYTECH Cine a infectat-o, de fapt, pe Simona Halep. Este halucinant ce s-a întâmplat în această săptămână

HOROSCOP Horoscop 31 octombrie 2020. Fecioarele pot ajunge foarte ușor la concluzii greșite, dintr-o grabă nejustificată

Știrileprotv.ro Cine este tâlharul care a ucis o femeie pe stradă, la Timișoara și i-a furat telefonul și portofelul

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani