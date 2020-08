Laura, un uragan de categoria a patra, a ajuns pe țărm în apropiere de orașul Cameron. Viteza vântului a fost de peste 240 de kilometri pe oră, fapt ce a pus acest uragan în aceeași categorie cu cel care a lovit Louisiana în urmă cu 160 de ani, în 1856.

NEW: buildings completely gutted, glass falling everywhere in downtown Lake Charles, LA in the eye of #HurricaneLaura @RadarOmega_WX pic.twitter.com/o1nkGLgUiB — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

Cu câteva ore înainte ca uraganul să atingă țărmul, nivelul mării în jurul coastei a crescut cu rapiditate. Meteorologii au avertizat populația că este vorba despre o furtună “căreia nimeni nu îi va putea supraviețui”.

Zeci de mii de oameni își pot pierde casele

Guvernatorul din Louisiana, John Bel Edwards spune că părți ale statului vor ajunge sub ape. Astfel, din cauza inundațiilor, zeci de mii de oameni riscă să își piardă casele.

Parohia Calcasieu, din orașul Lake Charles, are în jur de 100.000 de rezidenți care ar putea să ajungă sub ape.

Autoritățile încearcă să-i convingă pe oameni să plece din calea uraganului, evacuarea fiind soluția pentru a evita pierderi mari de vieți.

“Cei care aleg să rămână și să se confrunte cu acest uragan trebuie să înțeleagă că eforturile de salvare nu vor începe și nu pot începe până ce furtuna nu se liniștește, pentru a face acest lucru în siguranță”, au anunțat reprezentanții unui departament de poliție, îndemnând populația să se retragă și să evacueze zona.

În parohia Cameron, 150 de persoane au refuzat să părăsească zona, dintre cei 6.500 de rezidenți, a spus Ashley Buller, care se ocupă de situații și operațiuni de urgență în zonă.

Uraganul Laura ameninţă, de asemenea, marile rafinării din Lake Charles, în Louisiana şi Beaumont/Port Arthur, în Texas, situate în apropiere de coaste.

