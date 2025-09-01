Vizita începe la ora 15.00, cu sosirea la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, iar la ora 15.45 va avea loc vizitarea Fregatei „Regele Ferdinand”, aflată în Portul Militar Constanţa.

La ora 16.45 sunt programate convorbiri oficiale, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu, urmate de o întâlnire cu militarii dislocaţi la baza aeriană.

La 17.20, Ursula von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan vor avea o conferinţă de presă comună.

Premierul Ilie Bolojan a fost și el invitat și trebuia să vină la discuții, dar va rămâne în Bucureşti pentru şedinţa coaliţiei, la ora 12.00, dar şi pentru şedinţa de Guvern, de la ora 16.00, plus asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00.