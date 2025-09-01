Vizita începe la ora 15.00, cu sosirea la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, iar la ora 15.45 va avea loc vizitarea Fregatei „Regele Ferdinand”, aflată în Portul Militar Constanţa.

La ora 16.45 sunt programate convorbiri oficiale, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu, urmate de o întâlnire cu militarii dislocaţi la baza aeriană.

La 17.20, Ursula von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan vor avea o conferinţă de presă comună.

Premierul Ilie Bolojan a fost și el invitat și trebuia să vină la discuții, dar va rămâne în Bucureşti pentru şedinţa coaliţiei, la ora 12.00, dar şi pentru şedinţa de Guvern, de la ora 16.00, plus asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00. 

Momentul exploziei de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, surprins de camere. Martor: „Era o problemă mecanică" | VIDEO

Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Știri România 12:15
Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate
Știri România 11:59
Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café", prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine"
Stiri Mondene 12:36
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café", prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine"
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Stiri Mondene 12:11
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…"
Politică 10:08
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…"
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Politică 07:48
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
