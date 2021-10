„A crescut foarte mult gravitatea cazurilor internate. Trebuie luate în serios toate simptomele care apar la femeile gravide. Multe se testează acasă și nu declară testele pozitive. Trebuie să ia legătura rapid cu medicul de familie și cu medicul care-i supraveghează sarcina, să nu stea acasă pentru că boala se poate agrava”, a declarat medicul Octavian Olaru într-o dezbatere organizată marți, 19 octombrie, de Salvați Copiii.

Aproape 300 de femei infectate cu COVID-19 au născut la Maternitatea Bucur de la începutul pandemiei.

Șeful secției de obstetrică-ginecologie de la Maternitatea Bucur mai spune că s-a observat inclusiv o creștere a ratei de nașteri premature, peste media națională, din cauza complicațiilor date de COVID. Dacă la nivelul întregii țări este undeva la 5-7%, la Bucur, rata nașterilor premature a ajuns la 17-18%, afirmă Olaru.

Femeile pot alăpta și dacă au o formă ușoară a bolii

Niciunul dintre copiii născuți din mame infectate cu coronavirus nu a ieșit pozitiv imediat după naștere, afirmă medicul Olaru. Mai multe studii au arătat că transmiterea materno-fetală, prin placentă, este extrem de rară. Asta nu înseamnă că bebelușul nu se poate infecta ulterior, dacă intră în contact cu o persoană infectată, atrag atenția medicii care au participat la dezbaterea organizată de Salvați Copiii.

Simona Vlădăreanu, medic primar neonatolog la Spitalul Universitar de Urgență Elias din București, a povestit cum o tânără însărcinată pentru a doua oară a fost internată cu simptome respiratorii ușoare. Sarcina îi era de 29 de săptămâni. A dezvoltat rapid o formă extrem de severă a bolii și a ajuns la terapie intensivă, dependentă de oxigen. A avut nevoie de o intervenție urgentă prin cezariană, iar copilul s-a născut prematur.

„A necesitat reanimare la naștere și suport respirator non-invaziv. Fetița nu a avut nimic anormal și a ieșit negativă. Mama ei și-a revenit”, povestește medicul.

Simona Vlădăreanu recomandă alăptarea bebelușilor după naștere de către mamele infectate cu COVID, dacă acestea au o formă ușoară a bolii. Este cu atât mai important acest aspect, punctează medicul, dacă mama a fost infectată cu două săptămâni înainte de naștere pentru că înseamnă că organismul a avut timp să producă anticorpi pe care să-i transmită copilului.

Pentru lăuzele care au formă severă de COVID, ideal ar fi să se mulgă sânul și să-i fie administrat în alt mod laptele nou-născutului, atrage atenția medicul de la Elias.

„Contactul mamei cu nou-născutul, imediata apropiere după naștere, alăptarea sunt permise și recomandate. Sigur, aceleași măsuri de prevenire și control trebuie urmate, purtatul măștii, spălarea sânului înainte de alăptare”, explică Simona Vlădăreanu.

Medicii recomandă vaccinarea anti-COVID pentru femeile însărcinate: „Nu reprezintă un risc, salvează viața”

Infecția cu coronavirus crește considerabil riscul de deces sau de complicații în timpul sarcinii, atrag atenția specialiștii, precum preeclampsie, o afecțiune caracterizată prin tensiunea foarte ridicată, sau chiar naștere prematură.

Conform unui studiu recent realizat în 18 țări pe 706 femei însărcinate infectate cu COVID și de două ori mai multe neinfectate, riscul de naștere prematură este cu aproape 60% mai ridicat în cazul femeilor bolnave. Acestea au, de asemenea, de 22 de ori mai multe șanse să moară.

În acest context, medicul Radu Vlădăreanu, șef de Disciplină Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie la Elias și vicepreședintele Comisiei Obstetrică-Ginecologie din cadrul Ministerului Sănătății, recomandă vaccinarea anti-COVID în orice etapă a sarcinii.

„Sarcina cu COVID este o vulnerabilitate, pentru că amplifică totul. Simptomatologia este mai severă dacă boala se întâmplă în trimestrul al doilea sau al treilea. Este un risc de deces de două ori mai mare”, spune medicul.

Femeile care vor să rămână gravide sau sunt gravide, orice lăuză sau mamă care alăptează – toată această categorie trebuie să se vaccineze. Știm foarte bine că vaccinul nu reprezintă un risc pentru femeia însărcinată, dimpotrivă, îi salvează viața și ei, și copilului. Trebuie să vaccinăm gravidele, iar ele trebuie să asculte, nu să dea răspunsuri de genul „mai aștept, mi-a zis vecinul nu știu care”. Radu Vlădăreanu, medic obstetrică-ginecologie, Spitalul Elias:

„Fake news-urile mai pornesc și de la ignoranța colegilor noștri medici de familie sau din maternități”, mai spune Vlădăreanu.

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA a lansat un apel, la sfârșitul lunii trecute, pentru vaccinarea femeilor însărcinate sau care vor să rămână însărcinate. Asta, în contextul în care de la începutul pandemiei, aproape 129.000 de femei însărcinate din SUA s-au îmbolnăvit de COVID-19. Până la data de 11 octombrie, au murit 180, potrivit monitorizării CDC.

Mai multe studii arată că vaccinurile sunt sigure pentru femeile însărcinate și pentru copiii lor nenăscuți. Spre exemplu, o cercetare publicată în primăvara acestui an în revista de specialitate The New England Journal of Medicine arată că niciuna dintre cele aproape 4.000 de femei gravide imunizate împotriva COVID-19, incluse în studiu, nu a prezentat risc de avort, naștere prematură sau alte complicații.

În plus, la fel ca în cazul în care femeia trece prin boală cât este însărcinată, anticorpii din vaccin sunt transmiși și bebelușului, prin laptele matern, potrivit CDC.

