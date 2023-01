INTERVIU. „Femeia avusese paralizie temporară facială, iar colonelul Gheorghiță ne-a spus să dezmințim”. Fost purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății acuză „mușamalizări în raportările de efecte adverse ale vaccinării Covid”

Bogdan Oprea, 40 de ani, a fost purtător de cuvânt al lui Traian Băsescu în 2012-2014. În ianuarie – martie 2021, primele luni de vaccinare în masă, Oprea a fost purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, condus atunci de Vlad Voiculescu. Astăzi este profesor la Facultatea de Jurnalism.

Luni seara, 9 ianuarie 2022, povestește el, „căutam ceva legat de vaccinare, pentru studenți. Am dat de Raportul CNCAV, despre care nimeni nu fusese anunțat că a fost publicat”. Raportul a fost publicat pe 12 iulie 2022 pe pagina Ro-Vaccinare.

În aceeași seară, Oprea a postat pe Facebook câteva rânduri, reproduse marți de către site-ul PressHub.

„Absolut îngrijorător, raportul publicat pe ascuns ne arată, în premieră, partea pe care autoritățile s-au chinuit atât de mult s-o ascundă și s-o mușamalizeze: raportările de efecte adverse”, spune profesorul în mesajul de pe Facebook. Și continuă.

Credeți-mă, știu ce vorbesc când fac referire la mușamalizare, și din perioada scurtului meu mandat de purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății, ianuarie – martie 2021, și din ulterioare experiențe medicale personale legate de vaccinare Bogdan Oprea:

„Raportul de activitate al CNCAV indică acum, negru pe alb, 41.486 de reacții adverse post-vaccinare indezirabile (RAPI) (pag. 29)”, mai scrie Oprea.

Libertatea l-a sunat și l-a rugat să detalieze.

„«Cum să dezmințim dacă e adevărat?», l-am întrebat pe Gheorghiță”

– Domnule Oprea, spuneți că atunci când „fac referire la mușamalizare” știți ceva și din perioada în care ați fost purtător de cuvânt la Ministerul Sănătății. La ce vă referiți?

– Am un exemplu. Primul caz național de efect secundar al vaccinului a fost la o doamnă din Vâlcea. Paralizie temporară facială dreapta. Eu eram purtător de cuvânt. Un înalt funcționar al ministerului, medic, s-a uitat pe fișa medicală. Cei din spitalul local chemaseră un neurolog, acesta pusese diagnosticul. Nu un „urgentist”, nu un alt medic. Își făcuseră treaba, se îngrijiseră de pacientă. Am dat un comunicat în care am rezumat cazul, ne-am făcut datoria să informăm oamenii.

– Și ce n-a fost în regulă? Care a fost mușamalizarea?

– Șeful CNCAV, colonelul Gheorghiță, ne-a sunat. Era furios de ce am dat comunicatul. Existau oricum tensiuni între MS și CNCAV, însă acum aveam un caz concret. Gheorghiță ne-a cerut să dezmințim. „Cum să dezmințim, dacă e adevărat?”, l-am întrebat. „Femeia nu are nimic”, ne-a spus el. I-am răspuns că avem actele și am adăugat: „Dacă nu are nimic, de ce ai adus-o cu ambulanța, la București?”. Replica lui a fost aceea că ea a avut „atac de panică”. N-am să uit niciodată asta.

– Ce ați făcut?

– Am dat a doua comunicare publică, dar n-am dezmințit, ci doar am spus că asta avusese femeia și că, adusă la București, ea și-a revenit. Am spus adevărul.

„E vorba despre atitudinea autorităților statului care mint cetățenii”

– Cum considerați raportul CNCAV, „ROVACCINARE – misiune îndeplinită”?

– Înfiorător.

– De ce?

– E vorba despre atitudinea autorităților statului care mint cetățenii. Cei care ne conduc vin din rândul nostru, treaba lor e să ne spună adevărul, fără nuanțe, direct, și să ne lase pe noi să decidem.

– Însă n-ați spus nimic la vremea respectivă. De ce? Nu ați fost parte la ceea ce astăzi numiți „minciună”?

– Am luptat cu ei și mi-am făcut treaba până în momentul în care am ajuns la limită. Când n-am mai reușit să-mi fac treaba, trei luni a durat totul, am demisionat.

Sunt pro vaccinare și sunt convins și azi că aceasta era singura soluție. Colegii mei din MS erau, de asemenea, pro vaccinare și pro știință. Însă era nevoie de o comunicare onestă și profesionistă. Bogdan Oprea:

– Credeți că…

– Aș mai spune ceva, poate că e important pentru oameni. În anumite organisme ale statului s-a adunat mult oportunism. Când ai sectoare unde te poți pensiona la 45 de ani, cu avantaje și leafă mare, asta atrage, sistemic, profitori și oportunism. Dacă ți se cer minciuni sau lucruri imposibile, spui „nu” și-ți dai demisia. Cum să faci o campanie națională de informare fără buget, fără bani? Cum să comunici eficient? Păi, îți dai chipiul jos și le spui adevărul șefilor. Nu dau nume, însă oricine le poate găsi în raportul intitulat „ROVACCINARE – misiune îndeplinită”.

Replica la ce spune Oprea: „Există documente care nu-i dau dreptate”

Sunat de către Libertatea, colonelul Valeriu Gheorghiță a răspuns, a ascultat tema și a spus că statutul de manager al spitalului SRI nu-i permite să comenteze fără proceduri care urmează să fie parcurse.

În schimb, un om care a lucrat la CNCAV în acel moment, aflat încă în sistem, citat în condiții de confidențialitate, a spus pentru ziar că „suspiciunea de paralizie temporară facială a doamnei din Vâlcea nu s-a confirmat în urma analizelor făcute la Spitalul Universitar din București. Există documente care nu-i dau dreptate lui Bogdan Oprea”.

„Comunicatul de atunci al CNCAV a fost clar și detaliat, iar datele din comunicat sunt fundamentate de către raportul medical de la Spitalul Universitar”, a adăugat fostul oficial al CNCAV.

Comunicatul CNCAV din 5 februarie 2021

