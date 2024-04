„CASS plătim cu toţii. Și eu, şi dumneavoastră, şi domnii medici, toată lumea. Oriunde în lumea asta nu poţi să ţii sistemul de sănătate fără contribuţia de sănătate. Nu e o taxă introdusă de Ciolacu. Am luat o decizie în Guvern şi am exceptat această taxă, cu alte cuvinte, cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer va avea un venit suplimentar cu această taxă de 10%”, a declarat Ciolacu, într-o conferinţă de presă susținută la Fundeni.

Premierului i s-a atras atenția că bolnavii cronici nu au fost incluși în OUG-ul adoptat recent. „Ba da. Urmează, cu domnul (n.red. – ministrul sănătății, Alexandru Rafila)… Am luat o decizie rapidă, pentru că deja se tot întârzia a se interveni în Parlament pe acest act normativ. Am luat o decizie, nu sunt probleme în ceea ce priveşte bolnavii cronici”, a adăugat Ciolacu.

Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat pe 4 aprilie scutirea de la plata contribuţiilor sociale pentru concediile medicale doar pentru gravide, pentru mame cu copii bolnavi, pentru pacienții cu afecţiuni oncologice şi pentru cazurile de urgenţă, fără ca în OUG să fie cuprinși și bolnavii cronici.

De la începutul acestui an, a intrat în vigoare o nouă taxă în România, este vorba despre contribuția de 10% aplicată la concediile medicale.

