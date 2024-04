Plângerea doctoriţei Elena Voicu a fost depusă la Ministerul Sănătăţii ieri, pe 11 aprilie. În ea, medicul de la ATI reclamă „presiunile şi conduita incorectă din data de 10 aprilie 2024, a lui dr. Bogdan Socea, managerul Spitalului, şi a directorului medical, dr. Dimitriu Mihai”.

În acea zi, când în presă au apărut primele dezvăluiri despre decesul a 20 de pacienţi, cei doi, spune dr. Voicu, „au venit în secţia ATI şi au avut un discurs denigrator la adresa mea, în prezenţa tuturor medicilor ATI şi a asistentelor prezente în tură. Au spus că scopul acestui discurs este să dezmintă zvonul legat de spital despre revocarea lor din funcţia de conducere.”

„M-au acuzat că aş responsabilă de filmări”

Doctoriţa mai spune că managerul spitalului şi directorul medical au acuzat-o indirect, într-o „manieră incorectă, că aş fi responsabilă de acele filmări şi declaraţii apărute în presă în ultimul timp şi că, atâta timp cât vor fi ei la conducere, doctoriţa Pompilian Florina va rămâne şefa secţiei ATI, asigurând totodată personalul că eu nu voi mai fi niciodată şefă de secţie, atâta timp cât vor fi ei la conducere.”

„Aceasta înseamnă”, spune dr. Voicu, „că dacă se va scoate la concurs postul de şef de secţie ATI, acesta ar fi asigurat actualei şefe de secţie, eu nu aş avea nicio şansă la ocuparea acestui post – iar acest fapt nu poate fi trecut cu vederea şi nu poate rămâne fără consecinţe, dată fiind conduita incorectă, discrimatorie, de mobbing (exercitarea stresului psihic asupra cuiva la locul de muncă – n.r.) şi bulliyng şi chiar cyberbullying (bullying prin folosirea tehnologiilor digitale – n.r.).”

În plângerea sa, dr. Elena Voicu aminteşte şi faptul că „în perioada cea mai grea, şi anume în pandemie, am condus secţia ATI, secţie care la un moment dat a avut două departamente de ATI covid şi un departament de ATI noncovid, dispuse în trei locaţii diferite. De asemenea, tot eu am condus secţia în perioada în care s-a desfăşurat acreditarea spitalului, la care am avut un aport semnificativ.”

Fosta şefă de la ATI îşi încheie sesizarea, rugându-i pe cei de la Ministerul Sănătăţii „să intervină, potrivit prerogativelor, pentru a readuce în matricea legală situaţia raporturilor de serviciu, de muncă şi manageriale din Spitalul Sf. Pantelimon.”

Directorul spitalul: „N-a fost vorba de nicio presiune”

„Ştiu de sesizarea doamnei doctor, mi-a fost citită azi de către cei de la Corpul de Control al ministrului sănătăţii”, a precizat directorul Spitalului „Sf. Pantelimon”, dr. Bogdan Socea, contactat telefonic de Libertatea.

Dr. Socea neagă acuzaţiile care i se aduc şi spune că în acea zi, de 10 aprilie, la secţia ATI a fost şedinţa de raport de gardă şi „n-a fost vorba de nicio presiune. Erau de faţă 9-10 medici şi 10 asistente care pot confirma asta. Am spus în şedinţă că ştiu cine a filmat, dar mă refeream la o filmare mai veche, apărută în spaţiul public, cu o ţeavă de apă de la subsol care picura. În acele imagini apar şi nişte asistente, iar juristul spitalului a stabilit cine a făcut filmarea”.

Cât despre sprijinul declarat pentru actuala conducere de la ATI, managerul spitalului spune că el doar a precizat că o susţine pe actuala şefă, aşa cum a susţinut-o şi pe fosta şefă.

Potrivit dr. Bogdan Socea, Corpul de Control din Ministerul Sănătății va reveni luni în Spitalul „Sf. Pantelimon”, iar atunci „va verifica şi această sesizare, făcută de doamna dr. Voicu.”

