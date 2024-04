„Până în momentul în care eu am părăsit spitalul, nu am avut elemente, nu spun că nu există, dar noi cel puţin nu am avut elemente care să fundamenteze o astfel de culpă medicală care să ducă la această concluzie”, a spus Alexandru Rafila, care a mers vineri la unitatea medicală din Capitală.

„Reclamaţia iniţială, făcută de o persoană pe care nu am reuşit să o cunoaştem, o asistentă medicală… Nu am stat de vorbă cu ea, pentru că nu era nominalizată nici în plângere. Directorul medical a fost informat de o asistentă de la ATI, dar nu cu o precizare cine este acea persoană care a făcut această sesizare”, a adăugat Rafila, subliniind că nu a fost vorba despre 19 decese, așa cum se anunțase inițial, ci de 17, în decurs de patru zile.

Totodată, plângerea a fost depusă de asistentul şef pe spital, a adăugat Rafila.

„Nu am reuşit să stăm de vorbă cu doamna respectivă. Cred că era la Poliţie, dădea declaraţii. (…) dar cu siguranţă în cursul săptămânii viitoare o să existe o discuţie cu dânsa, să vedem cine i-a furnizat această informaţie, pentru că trebuie să verifici sursa şi credibilitatea informaţiei”, a mai spus ministrul Rafila.

De asemenea, Alexandru Rafila a precizat că cei mai mulți dintre pacienții care au decedat în cele patru zile „erau în vârstă, peste 85 – 90 de ani” și a subliniat că numărul de 17 decese trebuie raportat la întregul spital, nu doar la secția de terapie intensivă, acolo unde s-au produs, pentru că la ATI sunt duse cazurile grave.

Recomandări VIDEO REPORTAJ Sub plafonul sărăciei, umanitatea rezistă. Două mame singure din satul Lespezi reușesc să-și țină copiii cu ajutorul oamenilor din comunitate: „Turci, români, căutăm ajutor pentru toți”

Referindu-se la rata deceselor din spital, ministrul a spus că se va face o comparație cu cifrele din alte unități medicale.

„Am cerut statistica de la acest spital pentru 2022-2023 şi primele trei luni din 2024. Media pentru rata de decese este de circa 3,5 zilnic”, a amintit ministrul datele pe care le prezentase și în declarația de presă de vineri.

Întrebat dacă este posibil ca medicii să le fi administrat pacienților o substanță pentru a elibera paturile de la ATI, Alexandru Rafila a răspuns: „Nu cred că era cazul să se fi întâmplat aşa ceva. Noi avem un dispecerat la Ministerul Sănătăţii, se numeşte Compartimentul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, care monitorizează toate paturile ATI din Capitală şi nu numai. Dacă există o aglomerare la un spital, atunci automat pacienţii sunt direcţionaţi la alt spital care are disponibilitate”.

De asemenea, nu poate fi invocată nici lipsa noradrenalinei din spital – substanța administrată incorect pacienților, conform acuzațiilor -, a mai spus Rafila.

„Este un medicament vasopresor, adică menţine în stare de şoc, presiunea arterială mai ridicată. Am verificat, aveau 1.000 de fiole, adică o cantitate foarte mare pe stoc. Nici lipsa medicamentului nu poate fi invocată în niciun fel”, a precizat ministrul.

Recomandări Cheia anchetei din cazul celor 17 decese de la Spitalul Sf. Pantelimon. Ce este noradrenalina și cum se poate verifica dacă a fost folosită corect

Acuzațiile potrivit cărora 17 pacienți de la ATI au murit, în perioada 4 – 7 aprilie, la unitatea medicală din Capitală, din cauza administrării incorecte a unei substanțe, au apărut în spațiul public joi, 11 aprilie. Situația a fost sesizată de „un asistent medical nenominalizat” directorului de îngrijiri care, la rândul său, l-a informat pe manager, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Sănătății.

O anchetă internă a fost declanșată la spital. De asemenea, Colegiul Medicilor a anunțat că „s-a autosesizat şi a demarat cercetarea coordonată de Departamentul de Jurisdicţie Profesională”. În același timp, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a deschis un dosar penal în acest caz. Totodată, Corpul de Control al ministrului sănătății și un reprezentant al Colegiului Medicilor au făcut vineri verificări la Spitalul Sfântul Pantelimon.

Tot vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunțat că procurorii au început urmărirea penală cu privire la infracţiunea de omor în urma deceselor înregistrate.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News