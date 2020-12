Știri Externe Vaccinul Moderna, realizat încă de pe 13 ianuarie, înainte ca autoritățile din China să anunțe că SARS-CoV-2 se transmite de la om la om De Denisa Dudescu, . Ultimul update Duminică, 13 decembrie 2020, 11:52

Compania americană Moderna, care a anunțat pe 16 noiembrie că vaccinul său are o eficienţă de 94,5%, a realizat serul încă din 13 ianuarie, la două zile după ce autoritățile chineze au publicat structura genetică a coronavirusului, scrie Mediafax, care citează The New York Magazine.