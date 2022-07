Rusoaica din legiunea „Libertate pentru Rusia” care luptă împotriva lui Putin, după ce soțul ei a fost executat de ceceni: „Nu mai tolerați tiranul”

Într-un videoclip difuzat de legiune, soția sergentului ucis explică: „Trebuie să punem capăt războiului și să aducem adevărata libertate Rusiei. Regimul lui Putin trebuie răsturnat. Nu mai tolerați tiranul”.

Apoi, văduva cheamă și alți combatanți ruși să se alăture legiunii „Libertate pentru Rusia”.

The first female soldier from Legion „Freedom of Russia” addressed the Russian soldiers



She said that she went to fight for #Ukraine because she wants to avenge the death of her husband and #Russian soldiers who were sent to their deaths by Vladimir Putin. pic.twitter.com/M4rJy0y4nZ