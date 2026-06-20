Actuala generație de copii se confruntă cu un declin alarmant al calității vieții din cauza sedentarismului și a digitalizării excesive, avertizează Valentina Secară, fondatoarea primei creșe private din România, în cadrul emisiunii „Vocea Binelui” de la Libertatea.ro.

Specialista în educație timpurie a explicat că lipsa interacțiunii cu mediul exterior afectează grav dezvoltarea fizică a celor mici, inclusiv abilități de bază precum scrisul de mână, din cauza neexersării anumitor grupe musculare.

„Statistic se arată că este generația care are această predispoziție de a-și încheie viața cu 5 ani mai devreme decât părinții lor”, a subliniat Secară, invocând un studiu care trage un semnal de alarmă global asupra noului stil de viață al minorilor, care nu mai exersează nici măcar privitul la distanță.

Pentru a contracara aceste efecte, Valentina Secară, care organizează din 2012 conferințe de educație timpurie cu experți internaționali pentru mii de educatori români, insistă pe importanța reconectării copiilor cu natura și jocul liber.

Aceasta a arătat că mișcări banale din trecut, precum cățăratul în copaci, erau esențiale pentru dezvoltarea mușchilor spatelui, adăugând că introducerea tehnologiei distruge beneficiile timpului petrecut afară.

„Sunt generații de copii care merg afară, dar stau pe telefon, sau sunt învățați să rămână pe băncuță ca să nu se murdărească. Este important să se înceapă chiar și cu o oră pe zi în aer liber, însă contează enorm ce face copilul în acel timp”, a conchis experta.