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Rezultatele loto din 28 iunie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 35,59 milioane de lei la Joker/ 6 din 49 la tragerea loto din 28 iunie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,59 milioane de lei (peste 6,80 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 831.900 de lei (peste 159.000 de euro). La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 171.400 de lei (peste 32.700 de euro), iar la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 80.900 de lei (peste 15.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 335.300 de lei (peste 64.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 66.900 de lei (peste 12.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 290.300 de lei (peste 55.400 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.





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