Setezi termostatul la o temperatură prea scăzută

Una dintre cele mai răspândite erori este reducerea temperaturii termostatului la un nivel minim, în speranța că încăperea se va răci mai rapid.

Totuși, confom cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International, „aparatul de aer condiționat răcește camera cu o viteză constantă, indiferent de temperatura setată”. Când termostatul este setat prea jos, sistemul va funcționa mai mult timp, consumând mai multă energie, fără a răci mai repede.

Ignori întreținerea filtrelor aparatului

Filtrele murdare sunt o problemă frecvent trecută cu vederea, dar extrem de dăunătoare. Un filtru înfundat restricționează fluxul de aer, ceea ce forțează aparatul să funcționeze mai intens pentru a răci încăperea. Acest lucru nu doar că mărește consumul de energie, dar accelerează și uzura componentelor interne ale aparatului.

Pentru a evita astfel de probleme, filtrele ar trebui verificate lunar în perioada verii. În zilele de caniculă, când aparatul funcționează aproape continuu, Blic recomandă chiar verificarea filtrelor la fiecare două săptămâni.

Blochezi gurile de ventilație și închizi ușile camerelor nefolosite

Un alt obicei greșit este închiderea ușilor camerelor neutilizate sau blocarea gurilor de ventilație pentru a direcționa aerul rece în alte părți. Acest lucru, însă, perturbă echilibrul de presiune al sistemului HVAC, ceea ce poate duce la o funcționare mai intensă a aparatului și chiar la avarii ale instalației.

„Sistemele de ventilație sunt concepute pentru a distribui aerul uniform în toată locuința”, subliniază Blic. Prin urmare, este mai bine să lăsați ușile camerelor deschise și să nu blocați gurile de aerisire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE