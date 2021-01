Valeriu Stoica este de părere că partidul condus de Ludovic Orban „nu a fost suficient de discret” în negocierile pentru formarea Guvernului de după alegerile parlamentare și că în PNL sunt „mari tensiuni”.

Nu s-a găsit o formulă discretă de antrenare în negocieri a centrelor de putere din partid, în primul rând a organizațiilor județene. Mulți cred că au fost sacrificați și sunt mari tensiuni la baza partidului. Valeriu Stoica:

Fostul președinte PNL este de părere că actualul guvern nu are suficientă experiență: „Nu văd foarte mulți miniștri care să fi performat instituțional înainte. Sunt câțiva cu experiență, dar cei mai mulți, peste jumătate, nu au”.

„PNL e un partid care nu poate ascunde nimic. Din 1990, nimic nu a putut fi ținut secret în acest partid. Când s-au format mai multe facțiuni cu obiective și nemulțumiri, ele au fost aproape în public”, afirmă Valeriu Stoica.

Pentru partid va fi o problemă că președintele nu e premier. Poate fricțiunile vor fi mai reduse pentru că dl Cîțu îi este foarte loial lui Ludovic Orban, dar oamenii se mai schimbă. Iar loialitatea e singura garanție. Valeriu Stoica:

Acesta crede că există două posibilități: „Ori Ludovic Orban își consolidează poziția și rămâne președinte, ori pierde bătălia”.

„Ludovic Orban are o mare experiență și e unul dintre oamenii care știu cel mai bine partidul, știe aproape fiecare om important din PNL”, a precizat Stoica.

Nu văd o alternativă la Ludovic Orban, ca să spun că poziția lui e în pericol. Deci în acest moment are prima șansă. Valeriu Stoica:

Cu referire la Klaus Iohannis, fostul președinte liberal consideră că „nu mai are nimic de pierdut, pentru că nu mai candidează, ar putea să riște. Are de câștigat prestigiul omului care să facă reforme”. „Nu a reușit explicabil în primul mandat, acum nu mai are un Parlament ostil, are guvern agreat de președinte”, a mai spus Stoica despre actualul șef de stat.

PSD a câștigat alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Partidul condus de Marcel Ciolacu a obținut 28,9% la Camera Deputaților și 29,32 la Senat.

Pe locul doi s-a clasat PNL. Partidul condus de Ludovic Orban a înregistrat 25,19% la Camera Deputaților și 25,58% la Senat.

Citeşte şi:

A patra tranșă de vaccinuri anti-COVID de la Pfizer a ajuns în România. Câte doze au fost aduse în țară și cum sunt distribuite

Elena Udrea, infectată cu COVID, cu o zi înaintea termenului din dosarul legat de finanțarea campaniei electorale din 2009

Ministerul Sănătății, adresă greșită către DSP-uri. A cerut să fie terminată vaccinarea cadrelor medicale, în loc de programarea lor. A revenit şi cu a treia adresă

Schimbare de ton: Donald Trump condamnă violențele de la Capitoliu și promite o tranziție „ordonată”

PARTENERI - GSP.RO Becali i-a făcut o invitație incredibilă lui Moroșanu, concurent Survivor: 'Am stat și m-a gândit foarte mult'

PARTENERI - PLAYTECH Tania Budi a fost amanta lui Gigi Becali?! Răspunsul dat de blondă la această întrebare spulberă orice mister!

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2021. Capricornii pot dărâma relațiile cu cei dragi cu o singură vorbă spusă la nervi

Știrileprotv.ro Bătrână de 80 de ani din Bacău, tâlhărită și violată de un adolescent. A stat cu ea toată noaptea

Telekomsport 50 de personalităţi care vor muri în 2021. Lista macabră, făcută publică: controversele apărute şi ce s-a întâmplat în 2020!

PUBLICITATE CONCURS! Câștigă un Ford Puma sau vouchere de cumpărături! E simplu! Află cum (PUBLICITATE)