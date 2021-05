Edilul sectorului 6 povestise duminică seara, într-o postare pe Facebook, că ofițerul de serviciu l-a luat la mișto și i-a închis telefonul în nas, atunci când a sunat să reclame o cursă ilegală de mașini din centrul orașului.

„Având în vedere aspectele sesizate în spațiul public cu privire la modul în care s-a exprimat polițistul care a preluat sesizarea persoanei, la nivelul Brigăzii Rutiere s-au demarat verificări, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun”, a transmis Poliția Rutieră, într-un comunicat.

Polițiști mai spun că au mers în zona Aviatorilor, unde a avut loc cursa ilegală de mașini reclamată de edil, și au dat și sancțiuni.

„Pentru verificarea aspectelor semnalate, a fost direcționat un echipaj de poliție, dotat cu aparatură radar, care a acționat pe artera respectivă. Pe acel sector de drum, au fost constatate și aplicate 3 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regimului legal de viteză”, mai precizează Poliția.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a povestit duminică seară, 2 mai, pe Facebook:

„În această seară am decis să ies la plimbare în Centrul oraşului cu familia, apoi am luat-o pe jos, pe lângă Guvern şi am ajuns pe Bd. Aviatorilor unde tocmai se desfăşura o cursă de maşini (categoria Lamborghini) în toată regula. Motoare turate la maxim, viteze foarte mari de peste 150 km. Moment în care, na, zic să sun la Brigada Rutieră Bucureşti să le spun oamenilor să ştie, am zis ca ajut”, a scris Ciprian Ciucu.

Însă răspunsul ofițerului de serviciu care i-a răspuns la telefon l-a lăsat fără cuvinte.

„Rezultatul a fost că ofiţerului de serviciu, pe care l-am deranjat de Paşte, a fost să mă ia la mişto. Că de unde ştiu eu că mergea cu viteză, că ce, am radar…? Şi mi-a închis telefonul în nas”, a mai precizat Ciucu.

Edilul a precizat luni, 3 mai, la Digi24 că a sunat după aceea încă două-trei minute și nu mi-a mai răspuns”.

„Probabil că nu este o excepție. Acest comportament în poliție nu e o excepție, E nevoie de reformă. Acum iese la suprafață pentru că sunt eu primar, dar cetățeanul are parte de același tratament”, a adăugat el.





