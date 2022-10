„Am fost o persoană fără adăpost cu doar câțiva ani în urmă. Nu este nimic pe care să-l iubesc mai mult decât filantropia și să-i ajut pe alții. Mă face să simt că am un sens în viață”, a explicat Isaiah Garza. El afirmă că „le oferă oamenilor un pic de bunătate și îi ajută să aibă experiențe noi, oferindu-le tot sprijinul”.

În videoclipul devenit viral, cu milioane de vizualizări pe YouTube și TikTok, Garza îl abordează pe „domnul Good”: „Am avut o zi foarte grea. Vrei să mergi la Disneyland cu mine?”.

Surprins, veteranul de război a fost de acord, fiind încântat de sugestie: „Chiar m-ai lua cu tine? Nu-mi vine să cred asta”.

Garza a coordonat surpriza cu persoana care are grijă de domnul Good și perechea și-a petrecut toată ziua în parcul de distracții, unde, la un moment dat, veteranul a purtat o pereche de urechi emblematice ale lui Mickey Mouse.

Am luat înghețată, ne-am plimbat, am vorbit despre viață și viitor. Am început o prietenie frumoasă. Disneyland este un loc în care putem merge cu toții și să fim din nou copii.

