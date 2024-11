Mark Longo, un bărbat din New York, a transformat o veveriță salvată într-o vedetă pe rețelele de socializare. Le cere cu disperare autorităților de stat să îi înapoieze animalul de companie, după ce acesta a fost confiscat în urma unui raid în care a fost ridicat și un raton pe nume Fred.

În urma mai multor plângeri anonime cu privire la Peanut, cel puțin șase ofițeri de la Departamentul de Conservare a Mediului din statul New York (DEC) au venit la casa lui Mark Longo, miercuri, potrivit declarațiilor lui Longo.

„Cei de la DEC au venit la mine acasă și mi-au percheziționat locuința fără mandat ca să găsească o veveriță!”, a spus Longo din Pine City. „Am fost tratat de parcă aș fi fost traficant de droguri și ei căutau droguri și arme” .

Longo a strâns semnături pentru a cere înapoierea lui Peanut

Veverița Peanut, care a strâns sute de mii de urmăritori pe Instagram, TikTok și alte platforme de socializare, a fost luată de ofițeri. De asemenea, l-au luat și pe Fred, un membru recent al familiei. Până joi seara, Longo strânsese aproape 20.000 de semnături pentru a cere înapoierea lui Peanut. Spune că și-a angajat o echipă de avocați pentru a-și recupera animalul.

Un purtător de cuvânt al DEC a spus într-un comunicat că agenția a început o investigație după ce a primit „mai multe rapoarte de la public cu privire la posibilitatea unor condiții nesigure de adăpost pentru fauna sălbatică, ce ar putea răspândi rabia, și cu privire la ținerea ilegală a faunei sălbatice ca animale de companie”.

Stăpânul se teme că veverița ar fi fost eutanasiată

În această situație, Longo a spus că se teme că aceasta ar fi fost eutanasiată. „Nu știu dacă Peanut mai trăiește”, a spus el într-un interviu telefonic, joi. „Nu știu unde este.” Purtătorul de cuvânt al DEC nu a oferit niciun răspuns la întrebarea care privește soarta veveriței.

Veverița a fost luată de Longo în urmă cu șapte ani, după ce a văzut că mama sa a fost lovită de o mașină în New York. A adus-o acasă și a avut grijă de ea timp de opt luni, înainte de a încerca să o elibereze.

Stăpânul său a luat decizia că Peanut nu avea abilități de supraviețuire necesare pentru a trăi în sălbăticie și că va rămâne o veveriță de interior.

Succesul pe internet a venit după ce Longo a postat videoclipuri cu veverița în timp ce se juca alături de pisica lui. Povestea lui Peanut a fost prezentată de-a lungul timpului la TV și în ziare.

