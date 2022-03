Viața în România a unui bulgar năucit de prețurile pe care le-a văzut la Mamaia: „La noi e totul accesibil, aici îți lași pielea de pe tine”

Cu atâția români care iau cu asalt litoralul vecinilor de la sud de Dunăre în sezonul estival, iată că mai sunt și bulgari care vin în țara noastră și nu mai pleacă de aici! Radoslav Dimitrov este de 7 ani în România și afișează steagul tricolor pe rețelele de socializare cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Fundașul dreapta a evoluat doi ani la FC Botoșani, apoi a trecut pentru alți doi la Universitatea Craiova, iar în 2019 a ajuns la Sepsi Sfântu Gheorghe. A adunat peste 200 de meciuri și a câștigat o Cupă a României în Bănie.

În tricoul lui Sepsi

Într-o limbă română vorbită foarte bine, amuzându-se când spune cuvinte neaoșe în limba lui Eminescu, Dimitrov a dezvăluit în interviul acordat Libertatea ce-l ține de atâția ani printre noi, neavând de gând să plece prea curând de aici!

Vorbește cu respect despre România, ne recomandă și alte locuri de vizitat în țara lui natală în afara litoralului și, totodată, le transmite bulgarilor ce să savureze la noi, cu mențiunea că „îți lași și pielea la plajă, la Mamaia, în plin sezon”.

Nu-l lasă indiferent situația conflictului din Ucraina, chiar nu pricepe cum oameni care vorbesc aproximativ aceeași limbă se ucid între ei!

Libertatea: Radoslav, ce te-a ținut atâția ani în România?

Radoslav Dimitrov: Cum a venit oferta de la Botoșani, am zis „da”, iar când am ajuns în nordul României din prima zi m-am simțit foarte, foarte bine. Și oamenii m-au primit bine, au trecut atâția ani de atunci și pot spune că țara voastră mi-a devenit a doua casă. Dacă mi se permite, jumătate sunt român.

– De ziua națională a României afișezi steagul acestei țări pe rețelele de socializare. Care e ideea?

– Am mult respect pentru România, am mulți prieteni români, familiei îi place tot de la mâncare la oameni, calzi, care te primesc cu brațele deschise. Sper din tot sufletul să-mi închid cariera în România. Am mulți prieteni aici, am rămas cu amiciții peste tot.

La Craiova și la Brașov

– Tu joci la Sepsi, stai la Brașov, ai bifat toate cele trei provincii istorice ale României. Cum se simte familia?

– Brașovul e chiar superb. Familia mea se simte foarte OK, copilul adoră viața de aici, îi place la aer curat. Daria are 3 ani și jumătate, iar din vară o s-o dăm la grădiniță. Am evitat până acum și de teama COVID.

– Ce diferențe sunt între români?

– Eu nu le interpretez așa. Peste tot m-am simțit bine, nu pot să fac diferențe. Un avantaj a fost la Craiova datorită echipei, a faptului că totul era bine organizat, cu suporteri pătimași. Craiova e un loc drag inimii mele. OK, oltenii erau mai repeziți, dar m-am adaptat repede. Mi-a fost ușor, pentru că mai aveam doi bulgari în echipă. Dar îmi place mult Brașovul, e ceva altfel pentru România. Eu sper să mai continui încă un an din vară la Sepsi, eu vreau, sunt oameni foarte buni de la patron la magazioner.

„Chestie de respect, să te înțelegi cu cei de la locul de muncă”

– Ce apreciezi cel mai mult la români?

– Faptul că sunt calzi. Călduroși… Cum să spun, îmi place de voi că sunteți oameni buni. Pâinea lui Dumnezeu, cum ziceți.

– Cât timp ți-a luat să înveți româna?

– Foarte repede. Am prins ceva din primele zile. Mi se părea o limbă interesantă, de la început. Și-apoi, din respect pentru țara unde îmi câștig pâinea, mi s-a părut normal să învăț. Nu înțeleg străinii care vin, stau, câștigă financiar, nu vor să învețe limba asta. Nu e normal, e rușine! E o chestie de respect, să te înțelegi și la locul de muncă, și în afara lui.

– Soția, fetița cum se descurcă în limba română?

– Destul de bine.

„Prietenii mei bulgari sunt șocați de cât de frumos e aici”

– Ce le-ai recomanda românilor să viziteze în Bulgaria?

– Litoralul e frumos, e accesibil, dar sunt și alte locuri de vizitat. Am auzit că la Bansko vă duceți, la munte, e o destinație de top. Vă recomand și Sofia, am stat 6 ani acolo, s-a dezvoltat foarte mult. Are niște restaurante drăguțe, s-a investit în clădirile din oraș. V-aș mai recomanda Veliko Târnovo și Plovdiv, pentru pasionații de istorie.

– Bulgarilor ce le-ai recomanda să viziteze în România?

– Bran, castelul e superfain. Apoi Brașov și toate zonele de lângă, de la Sinaia la Sighișoara. Oricum, am recomandat și mulți prieteni au venit în România, au rămas șocați cât de frumos este.

Trei chipuri fericite

Schimburi culinare

– Care mâncare e mai gustoasă, a noastră sau a voastră?

– Nu sunt diferențe mari. Nu știam de mămăligă, Doamne ce-mi place cu brânză și smântână. Mi s-a părut ciudat, dar când am gustat, am zis: „Da, e tare bună”.

– Apropo, de ce ne ziceți uneori „mămăligcki”?

– Știu, mulți români m-au întrebat. Am jucat acum mulți ani, noi, bulgarii, cu voi, românii, la echipele naționale, s-a enervat Hristo Stoichkov, Hagi al nostru, și a zis: „Mămăligcki, go home”. Toată lumea îmi spune de asta, eu habar n-aveam ce e aia mămăligă până când n-am ajuns în România. Poate avea el vreo glumă cu Hagi, cu Gică Popescu, cu care e prieten bun de ani.

– Ce mâncare bulgărească ai recomanda românilor?

– Este asemănătoare. E un fel de musaca foarte bună. Voi aveți ceva bun, fasole cu ciolan, Doamne, Doamne! Noi avem un soi de ghiveci, cu legume. Aaa, și supa tarator, dacă ajungeți în Bulgaria. Invers, în România, peste drum de stadionul nostru e un gulaș incredibil și crispy cu cartofi prăjiți care sunt, aoleu, top!

„Îți lași pielea de pe tine la Mamaia”

– Care e cuvântul tău preferat în limba română, cum sună?

– „Iubire”. „Fotbal”. „Prietenie”. Toate trei.

– Care sunt diferențele dintre România și Bulgaria?

– Bulgaria mai ieftină și mai curată pe litoral, dar eu m-am obișnuit și cu România, mă simt foarte bine… Am fost la Mamaia, la Constanța, pfaaa, chiar nu e ieftin deloc… Îți lași pielea pe plajă sau la restaurante! Te simți ca pe Coasta de Azur și-n Italia… Ăsta e un minus mare, prețurile. La noi e mai accesibil oricărui buzunar.

– Cei doi ani de pandemie cum i-ai parcurs?

– Foarte greu. Am stat blocați în casă, la început foarte greu, mai ales pentru soția și copil, comandam mâncare și stăteam doar în apartament. Acum, e mai bine, încerc să trăiesc mai liber, normal, deși mi-e frică pentru soție și copil. Victoria, soția mea, e mai speriată din cauza copilului. Că tot ea stă cu cea mică dacă se îmbolnăvește, eu „driblez” pentru că trebuie să merg în cantonamente, la antrenamente, la meciuri. Greul cade pe femeie!

„Îmi vine să plâng când văd”

– Cât de mult te afectează războiul din Ucraina?

– Da, mă uit, mă minunez, în sens negativ, situația e gravă. Parcă nu îmi vine să cred că este adevărat. Și apoi mă gândesc că sunt oameni nevinovați care plătesc cu viața, mor copii, mă simt rău. Îmi dă o stare de rău tot ceea ce văd. Mă doare că ucrainenii cu rușii sunt ca frații, vorbesc aceeași limbă. Și noi cu ei vorbim aproximativ aceeași limbă.

– Și-atunci?

– Toți sunt pentru bani și influență. Dar mor oamenii și va fi ură și conflict după ce va fi pace. Nu suport ideea că mor copiii, îmi vine să plâng când mă uit la TV sau la videouri. Măcar să fie liniște în România, în Bulgaria…. Mi-e un pic frică. Nu de mine, de soție, de copil, de mama, care e la Loveci.

