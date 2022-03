Dimitri are 8 ani și împreună cu sora lui, Victoria, care are 11 ani, au fugit de războiul din Ucraina. Au fost salvați de bunica lor, Dana, care locuiește de 20 de ani în provincia Napoli și care se afla în Ucraina când a izbucnit războiul. De acolo au ajuns la Napoli cu primele autobuze care au părăsit țara lor.

Micuții, care încă nu știu italiană, au fost întâmpinați în prima zi de școală la institutul Don Milani de peste 200 de școlari care i-au aplaudat frenetic și i-au întâmpinat cu urale, în timp ce fluturau steagul Ucrainei.

Luați de mâna de doi colegi, Dimitri și Victoria și-au regăsit zâmbetul chiar dacă nu știu un cuvânt în italiană. Aveau ochii strălucitori și o mare emoție, în prima lor zi de școală. Sunt în Italia împreună cu mama lor, în vreme ce tatăl a rămas să lupte în Ucraina.

Ukrainian refugee kids arrive in Italy, and start at local schools. On their first day they enter nervously. You wont believe what the Italian kids did next … pic.twitter.com/XQ1z2gkezb