15 septembrie 2018 nu va fi cu siguranță o sâmbătă oarecare. Va fi ziua în care românii au șansa să arate că iubesc cu adevărat natura, nu doar atunci când o pot surprinde în poze și pune pe Facebook. Un milion de români sunt așteptați la curățenie națională pe 15 septembrie. „Let’s do it, Romania!” are deja o tradiție de nouă ani de mobilizare a românilor la colectarea de deșeuri din natură. Acum, provocarea este și mai și. Dar nu de nerealizat.

„Pe 15 septembrie va fi cea mai mare mobilizare de până acum pentru această cauză a mediului. Noi o numim cea mai ambițioasă activitate civică din istorie – 15 septembrie 2018 – World Cleanup Day, o zi de curățenie globală, în care toată planeta se va uni pentru a lupta împotriva acestei probleme a deșeurilor care este comună fiecărei țări de pe Glob. 150 de țări vor fi mobilizate pentru această acțiune, iar în România, targetul nostru este de 5% , de fapt, la nivel global este 5%. În România înseamnă un milion de oameni. Știu că pare un obiectiv nebunesc, dar mereu am fost așa la Let’s do it, Romania”, explică Anca Baniță, director de comunicare la Let’s do it, Romania!, invitată la Interviurile Libertatea Live.

Practic, din momentul în care se vor deschide înscrierile, românii vor putea să își anunțe participarea la curățenie. Până atunci, cu toții pot contribui la desenarea unei hărți a deșeurilor. „Descarci aplicația World Cleanup și, când te duci în vacanță, în natură și ai găsit un astfel de loc, două click-uri, pui o poză și dai câteva detalii, și ai intrat pe harta noastră. O altă modalitate de a te implica este de a deveni parte de echipă. Noi avem câte o echipă în fiecare județ, te poți implica de oriunde ai fi, intri pe letsdoitromania.ro și există o secțiune «Hai în echipă»”, explică Anca.

Părinții au colectat selectiv pentru „Let’s get green”

„Noi spunem că în primii ani am colectat deșeurile istorice, cele care erau acolo de mult timp. Și îmi vine în minte un exemplu când, la un moment dat, aveam o folie de care am tras jumătate de oră, fiindcă era îngropată în pământ, trecuse peste ea ploaie, vânt. Ei bine, genul ăla de deșeuri nu mai sunt acuma așa multe, că le-am tot curățat. Acum sunt cele mai proaspete”, povestește Anca Baniță.



După ziua de curățenie, sacii vor fi preluați de firmele de salubrizare partenere. „O să avem parteneriate cu instituții publice locale și cu salubriști, cu firme de colectare a deșeurilor, o să încercăm să colectăm selectiv în măsura în care se poate, pentru că e foarte greu în natură, multe deșeuri fiind contaminate și nu prea avem posibilitatea în România de a le selecta”, explică și Andreea Petruț, coordonator unități de învățământ în cadrul asociației.

Activiștii sunt optimiști, având în vedere că au reușit să mobilizeze zeci de mii de părinți să colecteze selectiv în cadrul proiectului „Let’s get green”.

„Surpriza cea mai mare a fost la nivelul părinților, pentru că profesorii erau sceptici la începutul proiectului, spuneau că părinții nu se prea implică, și totuși au reușit să mobilizeze 30.000 de persoane pentru a lua parte la cursuri de educație ecologică și de a colecta selectiv acasă, de a mobiliza toată comunitatea. Am avut și premii mari în joc. Premiul a fost de 15.000 de euro și constă într-o reparație realizată la nivelul școlii, practic toată comunitatea s-a mobilizat pentru ca elevii să aibă condiții mai bune de învățare”, mai spune Andreea.

În proiectul „Let’s get green” s-au mobilizat 130.000 de persoane, dintre care mai bine de un sfert sunt părinți.

