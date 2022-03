Prin decret al președintelui Federației Ruse, caporalului Golovin Dmitri Sergheevici a primit Ordinul pentru Curaj, „pentru curaj și abnegație arătate în îndeplinirea sarcinii militare”.

Sâmbătă, ministrul adjunct al apărării ,Iunus-Bek Evkurov a condus o ceremonie de decorare a soldaților răniți, la Spitalul Clinic Militar Principal Burdenko.

În numele președintelui, acesta a înmânat medalii unui număr de opt militari răniți în Ucraina. Printre aceștia a fost și un rezident al orașului Kirov, caporalul Dmitri Golovin. Lui, chiar pe patul de spital, generalul-colonel i-a pus la piept Ordinul Curajului.

„Dima, în numele Comandantului-Șef Suprem, vă recompensez, vă felicit și vă doresc să vă faceți bine, să vă puneți pe picioare!”, a spus generalul Evkurov. „Slujesc Patria”, a răspuns caporalul.

Evkurov l-a întrebat apoi pe artilerist de unde este și cine îl așteaptă acasă.

Imaginile video, preluate de Nexta, o platformă de jurnalism public din estul Europei, iar exprimarea complet nefericită a generalului rus a făcut ca acestea să se viralizeze.

#Russia‘s Deputy Defense Minister #Yevkurov, awarding a corporal who lost his leg, wished him „to recover and get back on his feet”. pic.twitter.com/FRmaL6SwJi