VIDEO | Speranțe de viață, la o lună de la explozia devastatoare. Salvatorii din Beirut caută o „bătaie de inimă” sub dărâmături

Oamenii din Beirut s-au adunat joi plini de speranță în cartierul istoric Mar Mihkael, în apropiere de o clădire prăbușită, unde luurează o echipă de salvatori din Chile. O operațiune este în desfășurare acolo, după ce un câine antrenat special pentru a găsi supraviețuitori sub ruine a dat semne, miercuri, că există o persoană vie sub dărâmături. A doua zi, câinele a mers în același loc și a început să dea aceleași semne.

This is is the Chilean sniffer dog that detected the presence of at least 1 dead body and 1 possible survivor under the rubble of 1 semi collapsed building in Gemayze #Beirut. This dog is trained to identify possible human survivors not pets according to the team. (?Akram Nehme) pic.twitter.com/4NMqWNgtsx