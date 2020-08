VIDEO | Capitala Libanului, zguduită de mai multe explozii uriașe. Cel puțin 10 oameni au murit

UPDATE 20.05: Cel puțin zece persoane și-au pierdut viața în urma exploziilor, relatează Reuters.

Totodată, numeroase persoane au fost rănite, însă un bilanț nu a fost anunțat încă de autorități.

UPDATE: Presa arabă vorbește despre două explozii care au avut loc în zona portului, însă motivele rămân încă necunoscute.

Mai multe persoane au fost rănite, dar numărul acestora nu este clar. Ministrul libanez al sănătății a vorbit despre „un număr foarte mare de răniți”.

Totodată, au apărut și imagini cu urmările deflagrației. Se văd clădirile cu geamurile sparte, dar și mașini grav avariate de suflul exploziei.

What #Beirut looks like now on the street-level#BeirutExplosion



