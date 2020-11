VIDEO | Susținătorii lui Joe Biden au celebrat pe străzi, după anunțul că favoritul lor este noul președinte american

Străzile din Statele Unite au fost invadate de sute de mii de oameni. Urale și claxoane de mașini s-au auzit în orașe precum New York, Los Angeles și Philadelphia, relatează USA Today.

Mii de oameni s-au adunat în Times Square din New York pentru a celebra victorial lui Joe Biden. Foto: Profimedia

De asemenea, oamenii au împărtășit bucuria și pe rețelele de socializare, dansând în propriile case, unii urlând de fericire, alții aplaudând de la ferestre.

Champagne is flowing pic.twitter.com/FwPVKZPXWl — John Hendrickson (@JohnGHendy) November 7, 2020

„Sunt republican prin tradiție, dar de data aceasta, pentru prima oară, am votat un democrat și mă simt foarte bine. Vreau doar normalitate”, a spus un votant al lui Joe Biden, potrivit The New York Times.



New York is gonna celebrate tonight! pic.twitter.com/QggKxGdh7I — Puckett For Hire (@MLGPuckett) November 7, 2020

Totodată, cel puțin câteva sute de oameni s-au adunat în fața Casei Albe din Washington, cu mesaje pro Joe Biden, a notat și NBC.

Mai multe instituții de presă renumite, printre care CNN, AP, Fox News și The New York Times, au anunțat că Joe Biden l-a învins pe Donald Trump și a devenit noul președinte al SUA.

Celebratory honking and cheering outside the White House right now pic.twitter.com/cRdawHqBlI — Vivian Salama (@vmsalama) November 7, 2020

Anunțul este o estimare a prestigioaselor instutuții media americane, care consideră că numărătoarea voturilor este clară, deși rezultatul oficial nu a venit încă.

